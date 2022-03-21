防災應用再進化 宇瞻助照護場域暨工廠環安智慧升級

全台3月份惡火不斷，各地火災事故頻傳，從台中住宅大樓火警造成多人傷亡的悲劇，到桃園、台南等多處的工廠倉儲大火，產生了無法計量的龐大經濟損失，顯示防火防災重要性。宇瞻針對工廠機房、廚房等高火災風險場域設計「主動式智慧防災系統」將在台北智慧城市展實際展出。

宇瞻(8271)智慧物聯團隊擅長應用IoT物聯網技術進行防災監控，提升場域安全，現已擁有完整的照護機構與工廠環控防災規劃佈建實戰經驗，並針對日照中心、銀髮住宅等照護場域推出了八種適地適性的智慧解決方案，大幅提升環境與長輩的安全。特別針對工廠機房、廚房等高火災風險場域設計的「主動式智慧防災系統」，也深獲客戶好評與肯定，有效阻絕了多次潛在的火災。

宇瞻並將兩類型場域應用方案與實績，將於明(22)日開展的台北智慧城市展實際展出，開放現場瞭解與體驗。

宇瞻表示，該公司智慧物聯團隊至今已累積高達百間照護機構的環安、防災規劃施作經驗，由過往與客戶的溝通出發，深諳長輩活動空間與一般空間需求的差異性，特針對日照中心與樂齡住宅等照護場域，以物聯網科技打造了八種合適的智慧解決方案，不但更能強化環境安全與長輩的人身安全，並可降低管理人力需求、提升日照中心與銀髮住宅的品牌附加價值，打造高科技智慧照護機構。

全新升級的八種智慧解決方案分為環境安全、人身安全兩大類型。在環境安全管理的面向上，全方位的智能環安監控系統，能監測火苗、煙霧等火災風險或其它環境異常狀態；舉例而言，火苗感測在過往機構的實際案例中曾多次偵測到長輩在獨居房吸菸、煮食的狀況，就因其對於火光的敏感度極高，可有效偵測到各種火苗的出現，於火災發生前即能預先處理。

而如火災不幸發生，第一時間的緊急通報就靠「受信總機遠端通報」，相較傳統受信總機無法對外發報，此系統更能在更短的時間內通報不在機構內的管理者與警消單位，把握黃金救災時間。

另外，在門禁管理上也有更多元的選擇，可透過出入口管制系統的開關門感應、人臉辨識門禁系統等機制，增進人員出入安全。

針對長輩的人身安全管理，亦可透過科技來輔助，包括像是非接觸跌倒/生理感測方案可透過免穿戴、保障隱私的毫米波雷達，偵測到長輩是否跌倒；浴廁久待通報則能自動偵測長輩是否待在浴廁時間過長，避免其發生意外無人知曉等。

針對工廠機房、中央廚房等高風險場所，宇瞻的「主動式智慧防災」能在偵測到潛在災害即將發生時，即時通報遠端管理人員，並主動截斷瓦斯與電力，避免火災常見的發生與蔓延因子。其系統應用在國內製造大廠，從單一廠區試點性採用，到全台逾十間廠區全面引進施作，就是由於其成功阻絕多次潛在的火災，成效超乎客戶原先的想像與預期。

不論是照護場域相關或工廠機房相關的各種方案，宇瞻皆貼心設計可透過LINE通報與網站雙重平台管理的系統，完美達到管理的即時便利與全面性；其中「事件點直擊」功能，更可精準傳達異常狀況前後的短影片，讓管理者可第一時間精準掌握異常情形。