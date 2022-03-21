交通部攜手資通業者 加速鐵道、機場及海港5G創新轉型

交通部為加速交通場域之5G數位轉型，自去(2021)年開始推動為期五年的「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」。計畫首兩年即投入新台幣3億餘元，促成多家資通訊業者協力發展5G智慧交通技術和創新應用。交通部也將於智慧城市展台北展區之「交通願景館」，展示5G智慧交通技術及創新應用的無限可能；在3月22日至3月25日共四天的展期中，也將舉辦多場產業交流說明會，邀請交通場域、產業及民眾共同討論5G智慧交通解決方案，歡迎各界踴躍參加。

「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」2021至2022年補助計畫正式於三月完成簽約，促成中華電信、仁寶電腦、亞太電信、東立物流、神通資訊、研勤科技、凌羣電腦、遠傳電信等業者，進入以往具管制性之交通專屬場域，包括台鐵、桃園機場、基隆港、台中港、高雄港、蘇花路廊等，進行5G創新服務試煉，鼓勵產業發展創新交通服務，期使交通運輸的安全與效率再升級。

國內導入5G通訊技術提升服務安全的重點交通場域之一為臺鐵。仁寶電腦和神通資訊分別以5G傳輸技術，打造智慧鐵道安全預警與決策系統、列車防護監視管理系統等；透過5G結合智慧鐵道的應用方案，不僅可隨時防護預覽列車行駛狀況，若有ATP故障還能即時記錄，將大幅提升鐵道安全。

公路和鐵道同為陸路交通重要的任督二脈，尤其蘇花公路作為宜蘭與花蓮路廊唯一的聯絡道路，其重要性不言可喻。凌羣電腦整合5G傳輸技術和IoT應用，強化蘇花公路的智慧交通控制與管理平台，輔助行控中心即早針對路況進行評估和應變，讓用路人能夠安心行駛在臺灣最美的公路。另外，在台灣的西半部，則有中華電信提出結合5G技術、打造虛實整合的智慧交通管理方案，並將在台中和高雄進行落地實證。

機場智慧化已是全球國際機場致力發展的目標。我國桃園國際機場有研勤科技導入無人智慧載具，除可接駁旅客、更能同時以5G通訊即時回傳載具影像資訊，協助機場提升旅運服務品質與營運安全監控作業。透過智慧旅運服務系統的導入，期能提升桃園機場旅客滿意度，進而提升機場之國際評比排名。

我國港口扮演與世界鏈結的重要門戶，為推動台灣港群智慧化發展，運用智慧科技提升港口作業安全與營運效率，為智慧海港的首要課題。中華電信利用無人載具輔助傳統人力巡檢作業，東立物流導入智慧巴士接駁、碼頭鋪面影像辨識服務，亞太電信試驗低軌衛星進行港區油污辨識、無人機監測空氣品質，以及遠傳電信打造智慧旅運行動服務，期透過5G AIoT多元應用方案，加速港口數位轉型，提升國際競爭力。

交通部因應5G時代來臨，經「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」以政府出題、產業解題、開放場域，攜手資通訊業者打造以5G創新技術服務導向的陸、海、空交通場域；後續於2023至2025年，預計加碼投入逾6億元加速5G智慧交通創新，以全面提升交通場域數位轉型。