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俄烏戰事推升黃小玉漲幅 1-2月平均漲18.09%

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，由於我國黃小玉高度仰賴進口，我國以新台幣計價之植物產品進口物價指數(內含黃小玉、蘋果及梨等項目)，原本在去年8月漲幅逐漸收斂後，今年2月又因俄烏戰事及天候影響，漲幅再擴大，累計1-2月平均漲18.09%。另外因玉米及黃豆為重要飼料來源，價格高漲也推升禽畜飼養成本，影響所及，今年1-2月平均沙拉油、調理油較去年同期漲9.93%。

主計總處表示，黃豆、小麥及玉米(以下簡稱黃小玉)為全球三項重要農作物。依芝加哥穀物行情，去(110)年上半年因主要產區乾旱歉收，供給減少，國際間黃小玉交易價格持續走高，其中黃豆每英斗自1月平均13.7美元(較上年同月+49.3%)，漲至5月平均15.7美元（+86.6%)，小麥則由6.6美元（+15.9%)漲至7.1美元，漲37.6%；玉米由5.2美元(+33.5%)漲至7.0美元，增加1.2倍。下半年隨產區天候回穩，供給增加，價格稍有回落。

但今(111)年以來受天候及俄烏戰事影響，黃小玉價格再度走揚，2月平均黃豆每英斗15.9美元(+15.0%)，小麥(俄烏出口量占全球約3成）8.1美元（+23.6%)，玉米(俄烏出口量占全球約2成)6.5美元（+18.2%)。

主計總處表示，由於我國黃小玉高度仰賴進口，我國以新台幣計價之植物產品進口物價指數(內含黃小玉、蘋果及梨等項目)，由去年1月年漲12.55%， 逐步攀至8月漲30.80%後，漲勢漸次收斂，今年 1月降至17.15%，2月擴大為19.02%，1-2月平均漲18.09%。

國際黃小玉價格攀升明顯波及消費者物價指數(CPI)，主因從糧食到食品相關製程及保存期限較短，加上玉米及黃豆為重要飼料來源，其價格高漲亦推升禽畜飼養成本，影響所及，CPI查價項目中，今年1-2月平均沙拉油、調理油較去年同期漲9.93%，牛肉及豬肉分別漲 9.87%及5.43%，麵包、麵粉、糕餅點心及蛋糕亦漲(漲幅在3%至5%之間)，食材價格上揚亦帶動外食費漲4.34%。

黃小玉 玉米

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