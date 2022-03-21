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提升數據科技力 高市推產業製造升級論壇

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市經發局將在3月31日與經濟部合辦「數據科技力-引領產業智造升級研討會」，圖為去年數據轉型研討會現場。圖／經發局提供
高市經發局將在3月31日與經濟部合辦「數據科技力-引領產業智造升級研討會」，圖為去年數據轉型研討會現場。圖／經發局提供

全球疫情趨緩，因應後疫情時代全球經濟重啟，製造業智能數位升級趨勢，高市府經發局為提升產業競爭力，3月31日聯手經濟部工業局舉辦「數據科技力－引領產業智造升級研討會」，會中邀請戴爾科技（Dell）、英特爾（intel）、杰倫智能科技及資策會，分享智慧製造與數據力的韌性優勢。

經發局表示，戴爾科技集團將以案例分享如何優化數據量能、提升製造決策速度。英特爾將展示創新架構高效運算的成效，杰倫智能科技介紹他們所研發的No-Code AI平台協助員工只能轉型。

經發局長廖泰翔指出，高雄是全台製造業重鎮，加上近年全球供應鏈重組、台商回流投資，市府除積極招募國際大廠投資進駐。也聯手中油、中鋼、台電等國營企業採「以大帶小」方式推動在地產業轉型升級，未來將持續聯手中央推動亞灣5G AIoT創新園區形成完整生態系，作為產業邁向「智造」的驅動引擎，提升在地產業競爭力，組成國家隊一起打世界盃。

「數據科技力－引領產業智造升級研討會」高雄場將於3月31日下午2時在高軟園區A棟海景宴會廳舉行。會中從產業趨勢分析、數位轉型工具運用到實際案例分享，盼帶領企業了解數據萃取的價值與功能，快速邁向數位轉型及自動化製造行列，提升市場競爭力。

疫情 戴爾

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