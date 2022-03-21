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鴻海深圳龍華、觀瀾廠區 獲准恢復生產

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
圖為鴻海集團總部。圖／聯合報系資料照片
圖為鴻海集團總部。圖／聯合報系資料照片

鴻海（2317）科技集團今（21）日發布聲明表示，依照《深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部通告》，鴻海在深圳龍華、觀瀾等主要園區，在遵守防疫政策，嚴格落實疫情防控的前提下，已基本恢復正常工作秩序和生產經營。

鴻海深圳龍華廠區是在上周開始部分復工，之後申請在本周大規模復工，目前已經經過當地政府審核通過，本周將恢復正常生產。

根據摩根士丹利的預估，鴻海約25%的總產能位於深圳龍華和觀瀾，這兩個據點皆有處理四大產品線，包括iPhone、PC/NB、網路及組件，但關鍵產品的主要生產分布在中國大陸各地，如鄭州（佔iPhone生產近60%）、成都（佔PC/NB生產超過70%）、南寧的網路設備等。

鴻海 深圳

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