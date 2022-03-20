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Knometa：晶圓廠大規模擴產不會導致晶片過剩

集微網 / 集微網

圖源：Knometa Research

調研機搆Knometa Research最新發佈《2022年全球晶圓產能報告》預測，盡管近期晶圓廠擴張計劃激進，並可能在2024年導致一些降價壓力，但不會導致2024年市場低迷，這與其他分析機搆觀點不一致。

據eeNews報導，該報告指出，2021年，晶片製造商為應對普遍的短缺，將產能提高了8.6%。2022年，預計產能將增長8.7%，2023年將增長8.2%。另外以佔半導體營業收入的比例計算，晶圓廠及設備的資本支出在2021年為25%，這是自2001年（26%）以來的最高值。

在過去，非常高的支出/營收比例通常表明產能增加過多，市場調整即將到來。2001年，產能利用率較2000年晶片需求暴跌時大幅下降。然而，與2001年相比，2021年的單位出貨量非常強勁，導致晶片製造商的整體產能利用率接近94%。

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