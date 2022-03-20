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無畏外資提款 台積電內部主管加碼自家股票

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
台積電。圖／本報系資料庫
台積電。圖／本報系資料庫

晶圓代工龍頭台積電（2330）自2月下旬以來，在全球局勢受俄烏戰爭影響，遭外資大舉提款，目前外資持股比73.35%，不過在訂單滿手、營運展望佳之下，內部高階主管看好後市營運，7位副總級主管2月均加碼自家股票，共增持超過28張。

據公開資訊觀測站資料顯示，2月台積電企業資訊技術副總經理暨資訊長林宏達買進自家股票10張；研究發展 /Integrated Interconnect & Packaging副總經理徐國晉買進6張；研究發展 / 設計暨技術平台副總經理魯立忠；研究發展 / 平台研發副總經理葉主輝各增持5張，品質暨可靠性副總何軍加碼1張，歐亞業務資深副總侯永清買進785股，企業規劃組織副總經理李俊賢則是314股。

在地緣風險升高因素影響之下，台積電成外資提款標的，也導致台積電股價自2月下旬以來、連日下挫，3月中旬盤中低點下探至555元，不過，台積電3月16日開盤秒填息，逢低布局的資金也於17日歸隊。

依台積電先前公布的今年首季營收目標為166億美元至172億美元，同時也預估今年美元計算全年營收增幅估達25%以上，意味其今年營收將挑戰歷史新高，因此整體來看，台積電基本面無虞，惟須留意外資動向。

台積電 外資 營收 股票 晶圓代工

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