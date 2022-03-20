超能高新龍潭新廠今動土 進軍第三代半導體材料市場
超能高新材料公司今（20）日舉行「龍潭廠房新建工程動土典禮」，規劃畫投入10億元，於龍潭科學園區新建廠房大樓。動土典禮由超能高新董事長魏汝超主持，桃園巿長鄭文燦、立委湯蕙禎及竹科管理局局長王永壯均出席觀禮。
超能高新公司設立於2011年5月，初期致力於電子級氮化矽（SiN）粉末製造，可應用於太陽能、LED產業及鋰電池負極材料，並於103年核准進駐龍潭科學園區。近期隨電動車、智慧電網及綠能產業之發展，具備耐受高轉換功率、高轉換頻率的高功率元件需求崛起，超能高新之氮化矽粉末材料可應用於高強度、高熱傳導率之基板，有助於提升國內次世代化合物半導體供應鏈材料自製率，降低進口依賴，以建構新一代護國群山。
竹科管理局局長王永壯致詞時表示，超能高新深耕陶瓷材料應用於光電半導體產業已10餘年，著眼於次世代化合物半導體之蓬勃發展，已超前部署高功率元件之基板材料開發，並即將在供應鏈中扮演要角，選擇龍潭科學園區擴大發展，相信在科學園區優質的投資環境下，透過提升材料自主，可使國內半導體產業鏈如虎添翼。
王永壯同時也感謝鄭市長及桃市府團隊，多年來給予龍潭園區廠商的關心與協助。龍潭科學園區位於臺北與竹科之間，處於臺灣北部科技產業廊帶之樞紐位置，目前已有13家廠商進駐，從業員工達7,000人，去(2021)年營業額達近543億元，較前一年度成長14.5%。超能高新新廠預計於2023年8月落成啟用，將有助於建構次世代化合物半導體完整供應鏈，同時促進在地就業機會與活絡地方經濟。
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