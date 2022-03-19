義隆推動產業聯盟 自身車用業績也將大增

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

國內業者跨領域合攻車用商機，財團法人車輛研究測試中心攜手義隆（2458）、友達等8家業者，成立車用AI影像晶片與智慧座艙顯示模組產業聯盟，義隆董事長葉儀晧表示，聯盟將藉由整合各自擁有的技術，帶動智慧車電產業鏈。

葉儀晧指出，聯盟未來的目標將不僅是國內，也將放眼全球車電市場，提供包含AI影像晶片、艙內外應用、影音等汽車產業進階應用，為台灣打造一條龍的車電產業製造線。

另外，義隆今年車用相關業績近3億元，葉儀晧說，明年有機會成長兩倍，後年之後預期會有比較大的成長。

葉儀晧提到，義隆目前與關係企業所建置的車用產品相關團隊總共已有二、三百人規模，整個集團對車用花了不少心力。對義隆來說，建立平台可以做車用AI影像辨識，相關技術也可用在醫療等領域，以後甚至也可應用到農漁業等更多場域。

義隆去年合併營收超過183億元，車用占比還不高。葉儀晧說，該公司目前車用相關業績約每月3,000萬元，其AI技術持續發展，新產品陸續在今年第4季或明年量產。

義隆 晶片

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