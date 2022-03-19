8業者齊聚 車用AI影像晶片產業聯盟成軍
國內車用產品上下游廠商合攻商機，車輛研究測試中心攜手義隆（2458）、友達、中華汽車等八家廠商，正式成立「車用AI影像晶片與智慧座艙顯示模組產業聯盟」，並共同簽署合作備忘錄。
車輛研究測試中心是結合義隆、友達、奇美車電、中華汽車、華德動能、成運汽車、創奕能源、大聯大品佳等業者，共同宣布成立上述產業聯盟。
前述產業聯盟主要是希望結合上中下游產業鏈，建立國內自主車用IC顯示技術能力，開發自主設計車用AI影像暨Mini LED顯示運算晶片組，建立智慧座艙產業自主技術，並研製符合國際車用影像感測晶片的ADAS應用模組與系統，依照電動車廠的智慧座艙需求，結合艙內外感測AI技術，打造車輛智慧化的關鍵技術。
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