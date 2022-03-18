聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電新建擴建廠房設備 發債142億元

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

台積電（2330）今(18)日公告今年度第2期無擔保普通公司債主要發行條件，發行總金額142億元，將用於新建擴建廠房設備。

台積電預計發行包含甲類發行金額30億元，發行年限4年6個月，固定年利率0.84%；乙類發行金額96億元，發行期限為5年，固定年利率0.85%；丙類發行金額16億元，發行期限為7年，固定年利率0.9%。

台積電先前在2月15日的董事會通過募集無擔保普通公司債，不高於新台幣600億元(約22.6億美元)額度內，在國內市場募集無擔保普通公司債，並核准不高於10億美元額度內，在台灣國際債券市場募集美元無擔保普通公司債，以支應產能擴充及 / 或污染防治相關支出之資金需求。

台積電 公司債

延伸閱讀

台股成外資提款機 本周賣超這十檔最多

台積電找政治學博士 企業與政府對話的要領和戒律

攻守皆宜股大集合 年線好股＋跌深股大掃瞄

台積電禁得起考驗 有強大支撐領台股振衰起敝

相關新聞

紅鏈搶蘋果單 富采能靠這四大利器甩開對手？

台灣過往在全球LED產業曾盛極一時，但在三安光電為首的大陸LED廠全面殺入市場後，挾官方補貼優勢搶市，使得台廠全面潰敗，也讓LED淪為「四大慘業」之一。富采投控去年靠Mini LED獨家打入蘋果供應鏈並成功拉抬全年營運，現在再次面對三安緊追不捨的硬仗，富采將以技術、品質、整合及專利權四大招擺脫對手。

聚焦AI、電動車 台達台大聯合研發中心揭幕

台達電子與台灣大學今日共同宣布成立「台達台大聯合研發中心」，由台達董事長海英俊與台大校長管中閔共同主持揭牌儀式，開啟雙方合作的新里程碑...

全球經濟變化大 海英俊：台達電原物料成本已穩定

中國大陸新冠肺炎疫情升溫、俄烏戰爭開打，全球總體經濟情勢變化大，也對企業經營帶來嚴峻考驗；面對外在情勢變化，台達電董事長...

車輛中心攜手8家廠商 合組車用AI影像顯示模組產業聯盟

財團法人車輛研究測試中心（簡稱ARTC、車輛中心）今日宣布結合國內知名企業義隆電、友達、奇美車電、中華、華德動能、成運汽...

「100名學生企業硬從50個男生找人」誰說找不到人！美光組千位女工程師大軍

缺工海嘯來襲，台灣各大科技公司紛紛宣布徵才計畫。根據人力銀行統計，去年第四季半導體業平均每月職缺高達3萬4千人，人才缺口創7年新高。

半導體景氣反轉將到來？供不應求的峰值體驗告一段落？

台灣半導體去年產值暴增26.7％，衝破4兆大關，為股民荷包，甚至台灣國力都大大進補。不過，享受供不應求盛況已兩年的半導體業，近月卻已傳「賣不動了」的雜音，讓人不禁擔憂半導體景氣反轉的警鐘會不會提前響起？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。