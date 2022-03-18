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台積電新建擴建廠房設備 發債142億元
台積電（2330）今(18)日公告今年度第2期無擔保普通公司債主要發行條件，發行總金額142億元，將用於新建擴建廠房設備。
台積電預計發行包含甲類發行金額30億元，發行年限4年6個月，固定年利率0.84%；乙類發行金額96億元，發行期限為5年，固定年利率0.85%；丙類發行金額16億元，發行期限為7年，固定年利率0.9%。
台積電先前在2月15日的董事會通過募集無擔保普通公司債，不高於新台幣600億元(約22.6億美元)額度內，在國內市場募集無擔保普通公司債，並核准不高於10億美元額度內，在台灣國際債券市場募集美元無擔保普通公司債，以支應產能擴充及 / 或污染防治相關支出之資金需求。
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