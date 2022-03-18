耕興5G Data link終端連網裝置接單暢旺
電子檢測大廠耕興（6146）指出，受惠於5G Data link終端連網裝置檢測需求持續增加，整體訂單能見度佳，目前已加開產能積極消化市場上快速增長的5G Data link終端裝置的檢測需求。
依據深圳市官方公告，因應新冠肺炎疫情影響，配合當地政府防疫政策，大陸浩興深圳分公司自3月14日至3月20日停工，停工期間的相關案件委由大陸浩興昆山實驗室或台灣耕興實驗室檢測，因而對公司財務及業務影響不大。
耕興表示，今年第1季營收及獲利有機會較去年第3季旺季成長，公司內部針對今年營收、毛利及純益的努力目標為達成兩位數的成長指標，如果5G Data link終端裝置的市場持續大幅成長，今年有機會保持兩位數的成長率。
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