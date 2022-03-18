偉康攻遠距辦公 推雲端身分認證SaaS服務

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

2021年全球安全洞察報告顯示有76%受訪企業認為，員工居家辦公為駭客攻擊量增加的主要原因。後疫情時代因實施遠距辦公，資安風險層出不窮。偉康科技「OETH雲端身分認證SaaS服務」，有效協助客戶開箱即用迅速導入。

榮益科技為蘋果供應鏈零件製造商，去年疫情間收到蘋果稽核須針對遠距辦公導入多因子認證以確保遠距登入的安全性。經由漢昕科技引薦，榮益科技採用偉康科技「OETH雲端身分認證SaaS服務」搭配VMware遠端桌面 (VDI) 技術，成功協助榮益科技一日內全面導入。

榮益科技表示，透過偉康OETH雲端身分認證SaaS服務，解決我們面對蘋果供應鏈稽核問題，且方案導入速度快彈性又高，提升了安全與使用者體感，讓我們不用再因疫情有後顧之憂。

偉康科技以國際FIDO標準為基底，搭配一站式SSO打造OETH雲端身分認證SaaS服務。

看準資訊安全和未來雲端發展趨勢，偉康科技以國際FIDO標準為基底，搭配一站式SSO打造OETH雲端身分認證SaaS服務，提供企業訂閱制隨選即用，輕鬆導入無密碼認證服務。企業可輕鬆導入免於受整合之苦所擾；導入後除提升資安認證等級至國際水準，更提升使用者體驗免於受忘記密碼之苦。相較傳統地端伺服器，不僅節省大幅費用，更可隨時依需求進行動態彈性擴充與增減。

偉康科技副總經理陳怡良表示，偉康身為FIDO聯盟的成員，FIDO為完全自主研發且取得國際認證。我們除了將FIDO導入多家銀行與壽險等金融業外，亦成功協助多家跨產業企業透過偉康OETH雲端身分認證 SaaS 服務，解決不同的身份認證問題。未來，我們將持續以高標準之資安等級，開拓所有產業的資安SaaS市場，包含科技、製造、零售、電商、遊戲、電信等產業，並朝向國際市場邁進，成為堅實的企業資安防護網。

雲端 資安 蘋果供應鏈

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