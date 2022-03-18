群創董座：未來城市的催化劑 面板將無所不在

群創光電（3481）執行長洪進揚今（18）日受邀參加智慧城市線上展，以「面板：未來城市的催化劑」為題，談論顯示技術在未來的作用與發展。他認為，未來在人工智慧、大數據、5G/6G以及物聯網等技術更加普及之後，未來面板應用將更廣泛，在生活周遭面板也將「無所不在」。

洪進揚表示，在可預見的未來，雲計算（cloud computing）、人工智慧（AI）、大數據（Big data）、5G/6G以及物聯網（IoT）等技術將更加普及，並且改變人們的生活模式甚至進入元宇宙新世代。面板在這一新科技浪潮中，將扮演關鍵角色並帶動四大趨勢，包括成為人與機器間的橋樑、推升電子產品價值與效益、深化綠色循環永續發展、升級技術守護資安隱私。

未來雲計算、人工智慧、大數據、5G/6G以及物聯網等突破性技術將更廣泛應用於智能工廠、智能城市、智能家居、智能辦公等各種場域，同時人類也將進入元宇宙世代。生活中面板將無處不在，隨處可見。面板將扮演人與各種機器進行交流的介面。

此外，洪進揚也表示，消費性電子產品將因推陳出新的技術，朝向利基化及高替換頻率的趨勢發展，甚至如原本是耐久財的汽車，未來亦不再是單純的交通工具，而是ㄧ台搭載多功能電子產品的移動工具。人們在車裡不只擁有移動的方便性，並享受車內電子科技帶來的舒適與便利。因此汽車的功能將變得多元化，替換週期也將縮短，面板的應用市場也將因此擴大。