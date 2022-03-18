東元推AI節能系統 由空調製造商轉為空氣提供者

東元電機（1504）今（18）日舉行2022年家電新品發表會，以「冷凍、空調暨智慧生活」為主題，以實現淨零碳排為目標，提出「AI節能系統」、「空氣管理專家」和「冷凍冷藏無所不在」等系列解決方案，東元空調暨智慧生活事業群總經理彭繼曾，東元推AI節能系統之後，將由空調製造商轉為空氣提供者，今年東元家電產品仍將維持雙位數成長。

東元電機表示，東元產品結合系統軟體和大數據，能提供使用者全時間最高效率的運轉模式，進而達到更優化的節能效果，在智慧化的生活中，為消費者省電節費，也為地球永續貢獻心力。

彭繼曾也表示，響應2050台灣淨零碳排，東元家電今年新品發表首推「商用冷凍空調AI節能系統」，針對空調設備和冷凍冷藏設備在商業或工業的應用，提供不同產業有效降低能源契約容量，達到最佳的節電效果。這套系統整合了氣候預測、負載預測、和設備能耗模擬軟體等技術，能夠自動分析回傳現場設備參數，由AI自動決定最佳運轉模式，達到節能省電的效果。

東元表示，「商用冷凍空調AI節能系統」利用能耗相關運轉歷史數據進行分析，提供商家或工廠空調設備和冷凍冷藏設備的最佳運轉策略、故障預警等功能，不止是減少能源浪費，也可降低業者投入專業人力的時間和成本，進而增加企業競爭力。