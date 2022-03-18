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聚焦AI、電動車 台達台大聯合研發中心揭幕

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
台達電子與台灣大學今日共同宣布成立「台達台大聯合研發中心」。記者馬瑞璿／攝影
台達電子與台灣大學今日共同宣布成立「台達台大聯合研發中心」。記者馬瑞璿／攝影

台達電子與台灣大學今日共同宣布成立「台達台大聯合研發中心」，由台達董事長海英俊與台大校長管中閔共同主持揭牌儀式，開啟雙方合作的新里程碑。台達預計投入逾億元研發經費，以自主化及永續發展為核心理念，聚焦於電動車、先進人工智慧、工業物聯網安全與控制等領域，布局尖端技術。

台大校長管中閔表示，台達電長期以來積極投入前瞻技術研發。「台達台大聯合研發中心」的成立，整合雙方研發能量，他期許此中心的研發成果，不只能為台灣產業注入創新活力，更希望能對全球的永續發展產生深遠影響。

台達董事長海英俊表示，台大的學術地位在國際上具有重要影響力，尤其校方對台達各項研發專案的支持，讓台達在許多研發領域都得到很好的進展與幫助。這次共同建置的「台達台大聯合研發中心」，期望營造一個持續創新的研發環境，藉由與台達研發人員的攜手合作，培養學生兼具理論與實務能力，同時發展更多嶄新先進技術。

台達電2021年已開始與台大進行多項研發計畫，台達研究院院長闕志克也指出，透過中心的開幕，雙方可望有更緊密的研究合作，研究主題規劃亦有人工智慧、資通訊安全、機器人學、無線技術及感測、元宇宙等，此些研究與台達事業單位主要發展領域的物聯網服務與解決方案相輔相成，希望透過持續性的學界合作，深化台達前瞻技術的能力。

台達台大聯合研發中心楊佳玲主任表示，「台達台大聯合研發中心」的成立，讓台大在與台達合作的深、廣度皆勝從前。實驗場域的建置，有助於技術落地，更能深化研究成果的影響力，開創了全新產學合作格局。該中心將透過短、中、長期的技術藍圖規劃，緊密結合雙方的研發能量，以技術先驅的實力接軌國際。

台達電 物聯網 人工智慧

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