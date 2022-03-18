台積電魏哲家化身Jim Collins聽眾 現身國際大師論壇

台積電（2330）總裁魏哲家今日現身天下雜誌與玉山金控聯合舉辦「2022國際大師論壇」，化身管理大師Jim Collins（詹姆. 柯林斯）演講聽眾。他並在現場幽默向柯林斯提問，且不忘再次提及他的精神導師張忠謀給他的啟發。

魏哲家因為先前獲得退休同仁致贈詹姆．柯林斯撰寫的《為什麼A+巨人也會倒下：企業從卓越走向衰敗的五個階段，以及如何谷底翻身、反敗為勝》並公開提及該書對他的啟發，他今日並提及，決定出席活動是書中提及的導師讓他想到他的導師、長官也就是創辦人張忠謀。

由於柯林斯人在美國，今日連線演講一度斷線，魏哲家也幽默在提問提及，「對斷線順帶一提，如果我們有更好的半導體來幫忙，相信不會有這些問題」。語畢引發現場一陣笑聲。

魏哲家並拋出精準提問，「您常在書中提到人，為何您認為CEO能做出不同決定來改變公司，我的提問是CEO是否能成為萬能通用人？（universal useful person？）」

柯林斯並回應提及這些做出巨大改變的CEO不論是比爾蓋茲或是賈伯斯這些領袖都有共同的特質，台積創辦人張忠謀也是有這樣的領袖特質能帶動公司到另一個階段。語畢，魏哲家也簡短說，實在是不能同意更多特別是關於張創辦人的部分。

魏哲家今日全程聆聽Jim Collins演講近三小時不離席。會後面對記者追問是否為Jim Collins粉絲，他則抬手微笑致意。