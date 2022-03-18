人類重返月球第一步 阿提米絲一號首次亮相

阿提米絲計畫(Artemis program)是由美國航太總署(NASA)所主導的人類重返月球計畫，也是繼半個世紀前「阿波羅計畫」之後最重要的載人太空計畫之一，預計2025年將人類再次送上月球。阿提米絲之名取自希臘神話中的「月神」，也是太陽神阿波羅的孿生姐姐。

今天清晨5時，巨大的阿提米絲一號(Artemis I)終於在世人面前正式亮相，從美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心組裝大樓緩緩移至發射臺，將在4月1日進行正式發射前的濕式演練，包括從燃料裝填到倒數計時等完整發射過程，並預計於5月之後發射。

阿提米絲一號由全新設計的登月火箭：太空發射系統（SLS）與獵戶座太空船組合而成，高近百公尺、重達2,600噸，由兩具五節式固態燃料推進器和四具太空梭所使用的RS-25主火箭來產生高達880萬磅的推力，比阿波羅計畫使用的農神五號(Saturn V)火箭還強15%，可將26噸載重送至月球軌道，是史上最強大的火箭。阿提米絲一號將先做繞月的無人飛行測試，成功後將進行載人任務，並首次由女性及有色人種登陸月球，不僅於太空探測，也在人類平等上具有劃時代的意義。

為了讓全球皆可參與這項太空壯舉，NASA發起了一項「將名字送上月球」的活動，只要在NASA「將名字送上月球」網站填寫名字，便可隨著阿提米絲一號所攜帶的晶片一起奔向月球並獲得證書，網址https://www.nasa.gov/send-your-name-with-artemis。