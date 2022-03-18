義隆車用新品Q4量產 拚明年營收翻倍

經濟日報 / 記者林思宇／即時報導

IC設計廠義隆（2458）今（18）日表示，車用新品預計在今年第4季或年底開始量產，今年挹注營收約新台幣3億元，明年將翻倍，後年會有更顯著的成長。

董事長葉儀皓今天出席「車用AI影像晶片與智慧座艙顯示模組產業聯盟」簽署儀式，會後接受訪問作上述表示。

根據國際調研機構評估，至2027年全球影像顯示晶片市場規模約57億美元，車用顯示晶片應用產品-後視鏡與車用智慧座艙2027年市場規模為504億美元；2021年全球汽車市場達9500萬輛，台灣約44.9萬輛，國產車約23.8萬輛。

葉儀皓表示，AI影像晶片除了技術外，另一個重點是實際應用場景。AI學習非常單一，例如台灣常有摩托車穿梭在車道上，一般AI鏡頭只從後向前看，但對於穿梭中的摩托車掌握就不夠充分，因為AI不會自己從前面往後看，必須重新學習，這也讓公司擊敗國外大廠Mobileye取得中興巴士的訂單。

義隆積極結盟整合下游廠商，今年取得奇美車電超過3成的股權，未來將結合自家AI晶片與技術、奇美車電的AI影像邊緣運算平台，搶攻車用大餅。

晶片 義隆

延伸閱讀

台積電禁得起考驗 有強大支撐領台股振衰起敝

重量等同一台摩托車…女老師遭飛來鐵片砸死 驚悚畫面曝

三星：將赴陸爭取晶圓代工客戶 看好晶片事業今年表現

歐盟推晶片法案 專家：台半導體布局要有新思維

相關新聞

紅鏈搶蘋果單 富采能靠這四大利器甩開對手？

台灣過往在全球LED產業曾盛極一時，但在三安光電為首的大陸LED廠全面殺入市場後，挾官方補貼優勢搶市，使得台廠全面潰敗，也讓LED淪為「四大慘業」之一。富采投控去年靠Mini LED獨家打入蘋果供應鏈並成功拉抬全年營運，現在再次面對三安緊追不捨的硬仗，富采將以技術、品質、整合及專利權四大招擺脫對手。

聚焦AI、電動車 台達台大聯合研發中心揭幕

台達電子與台灣大學今日共同宣布成立「台達台大聯合研發中心」，由台達董事長海英俊與台大校長管中閔共同主持揭牌儀式，開啟雙方合作的新里程碑...

全球經濟變化大 海英俊：台達電原物料成本已穩定

中國大陸新冠肺炎疫情升溫、俄烏戰爭開打，全球總體經濟情勢變化大，也對企業經營帶來嚴峻考驗；面對外在情勢變化，台達電董事長...

車輛中心攜手8家廠商 合組車用AI影像顯示模組產業聯盟

財團法人車輛研究測試中心（簡稱ARTC、車輛中心）今日宣布結合國內知名企業義隆電、友達、奇美車電、中華、華德動能、成運汽...

「100名學生企業硬從50個男生找人」誰說找不到人！美光組千位女工程師大軍

缺工海嘯來襲，台灣各大科技公司紛紛宣布徵才計畫。根據人力銀行統計，去年第四季半導體業平均每月職缺高達3萬4千人，人才缺口創7年新高。

半導體景氣反轉將到來？供不應求的峰值體驗告一段落？

台灣半導體去年產值暴增26.7％，衝破4兆大關，為股民荷包，甚至台灣國力都大大進補。不過，享受供不應求盛況已兩年的半導體業，近月卻已傳「賣不動了」的雜音，讓人不禁擔憂半導體景氣反轉的警鐘會不會提前響起？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。