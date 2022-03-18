義隆車用新品Q4量產 拚明年營收翻倍

IC設計廠義隆（2458）今（18）日表示，車用新品預計在今年第4季或年底開始量產，今年挹注營收約新台幣3億元，明年將翻倍，後年會有更顯著的成長。

董事長葉儀皓今天出席「車用AI影像晶片與智慧座艙顯示模組產業聯盟」簽署儀式，會後接受訪問作上述表示。

根據國際調研機構評估，至2027年全球影像顯示晶片市場規模約57億美元，車用顯示晶片應用產品-後視鏡與車用智慧座艙2027年市場規模為504億美元；2021年全球汽車市場達9500萬輛，台灣約44.9萬輛，國產車約23.8萬輛。

葉儀皓表示，AI影像晶片除了技術外，另一個重點是實際應用場景。AI學習非常單一，例如台灣常有摩托車穿梭在車道上，一般AI鏡頭只從後向前看，但對於穿梭中的摩托車掌握就不夠充分，因為AI不會自己從前面往後看，必須重新學習，這也讓公司擊敗國外大廠Mobileye取得中興巴士的訂單。

義隆積極結盟整合下游廠商，今年取得奇美車電超過3成的股權，未來將結合自家AI晶片與技術、奇美車電的AI影像邊緣運算平台，搶攻車用大餅。