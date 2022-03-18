雲端商機潛力無限 搶先布局新供應鏈基金

聯準會升息一碼符合市場預期，帶動美股回穩，尤其以那斯達克昨（17）日上漲178.23點1.33%，法人指出，科技與生活的結合已是不爭的事實，即使近期股價受到地緣事件影響而產生波動，但長線而言，科技業特別是雲端、5G的成長將與日俱增，對於相關企業的獲利挹注將帶來龐大動能。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔分析，在網路連線滲透率提高及移動式裝置普及下，全球每日連網時間持續增長，根據統計，雲端應用加速，帶動手機、平板為主的移動裝置每日連網時間，從2011年的23分鐘，增加至2020年的152分鐘，也讓電子商務、數位行銷、訂閱經濟與線上媒體等相關商機湧現。

楊博翔進一步指出，雲端服務的興起讓軟體產業出現全新變革，除了過往大家熟知的網路購物之外，包括新創軟體的崛起、訂閱制等都是新興商機，且因為看好雲端產業的運用，科技巨擘亞馬遜AWS、Alphabet旗下的GCP，以及微軟Azure，皆專攻雲端運算服務，目前更為全球前幾大雲端服務業者，由此可窺知雲端產業未來長線發展潛力驚人。

楊博翔認為，看好雲端將成為結合各領域的重點產業，除了有IT服務、雲端運算外，還包括人工智慧、物聯網運用，且長線成長看俏，建議投資人不妨透過布局雲端商機的新供應鏈基金，參與雲端商機的爆發性成長。