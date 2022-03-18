打國際盃 車用AI晶片與智慧座艙聯盟成軍

車用顯示晶片應用產品上看兆元市場，財團法人車輛研究測試中心攜手國內知名企業義隆電子（2458）、友達光電（2409）、奇美車電、中華汽車（2204）、華德動能（2237）、成運汽車、創奕能源、大聯大品佳公司等，今（18）天宣布共同成立「車用AI影像晶片與智慧座艙顯示模組產業聯盟」，並共同簽署MOU，盼打國際盃。

聯盟將結合上中下游產業鏈，建立國內自主車用IC顯示技術能力、開發自主設計車用AI影像暨Mini LED顯示運算晶片組、結合任意型態顯示技術，建立智慧座艙產業自主技術，研製符合國際車用影像感測晶片的ADAS應用模組與系統，並依照電動車（EV Bus、EV Car)智慧座艙需求，結合艙內外感測AI技術，打造車輛智慧化的關鍵技術，提升產業價值，建造車電護國群山。

義隆電子股份有限公司董事長葉儀晧表示，聯盟將藉由整合各自擁有的技術，帶動智慧車電產業鏈，未來的目標將不僅是國內，也將放眼全球車電市場，提供包含AI影像晶片應用、艙外應用、艙內應用、影音應用等汽車產業進階應用，為台灣打造一條龍的車電產業製造線。

據國際產調機構（MarkLines）資料顯示，未來電動車將佔所有公路運輸活動的8成以上；而順應著上述成長趨勢，台灣過去5年車用電子產業的產值，以每年13%的幅度快速增長，2021年將近台幣3,000億元，如今在ICT大廠陸續投入下，預期發展將更為快速，推估2025產值可望達到台幣6,000億元。

目前國內廠商雖分別投入車用晶片、自駕輔助系統開發及任意型態面板開發，但車用影像晶片及座艙設計仍在起步階段，採後裝或分散式設計，可達車輛規格功能及智慧化的高端產品仍仰賴進口。

聯盟整合上中下游廠商，希望透過跨技術整合應用，結合自主AI影像晶片研發、AI影像辨識技術、智慧顯示技術與模組及高演算速度與低耗能，協助產業提供研發技術Know-How與驗證能量，並創造新世代智慧車電產品，將虛實疊合顯示、監控與辨識系統、任意型態顯示技術等各系統進行整合，把握全球供應鏈重組的契機，並建立國內ICT產業鏈與車用零組件完整供應鏈，使國內晶片、AI車用電子、顯示器系統具國際競爭力，承接市場的高度需求。