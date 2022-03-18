振樺電、聯想合資公司 拿下亞洲零售餐飲龍頭POS合約

工業電腦振樺電（8114） 表示，集團並尋求突破性發展，與聯想的合作亦加速振樺開發全球一線市場的能量，雙方合資公司LPK於疫情下，仍成功拿下亞洲零售餐飲龍頭之一的POS長期合約。振樺電開拓品牌於全球商業物聯網應用的能見度，並持續以提升市佔率為目標。

振樺電POS拿下全球零售250強重要自助服務長期專案，與聯想的合作亦加速振樺開發全球一線市場的能量，合資公司LPK於疫情限制下，仍成功拿下亞洲零售餐飲龍頭之一的POS長期合約，並預計於旅遊限制解除後，積極進攻歐洲市場。

KIOSK方面，後疫情時代旅遊休閒娛樂強勢回歸，戲院、購物中心、主題樂園、保齡球館、飯店與機場，在歐美嚴重缺工環境下，刺激自助服務多元應用需求增加；KIOSK與全球電商龍頭合作的線上購買線下退貨（BORIS）解決方案有效提升營運效率，合作範疇亦討論擴大至第三方零售商，增加線下據點以解決電商逆向物流痛點，並刺激實體店面來客數。

IPC方面，振樺電指出，2021年醫療市場逐步復甦但仍未回到疫情前榮景 ; 充電樁控制運算需求穩健成長，全球晶片龍頭客戶因應AIoT智能運算需求爆發，檢測平台專案規模也持續放大，IPC事業今年可望再度翻倍。

就區域表現，振樺電2021年亞洲以日本與印度POS及KIOSK市占持續擴大；美國IPC需求能見度高，待供應鏈問題逐步緩解後，可望強勢增長；歐洲各國亦自反覆封城後陸續回歸，專案穩定累積，惟仍需密切觀察近期地緣政治緊張局勢之影響。展望2022年，振樺電集團期待，在旅遊娛樂市場解封、金融數位轉型及智能物聯（AIoT）應用落地趨動下，今年拚營運逐季成長。