美喆-KY去年EPS1.04元 每股擬配發0.7元股息

台灣過往在全球LED產業曾盛極一時，但在三安光電為首的大陸LED廠全面殺入市場後，挾官方補貼優勢搶市，使得台廠全面潰敗，也讓LED淪為「四大慘業」之一。富采投控去年靠Mini LED獨家打入蘋果供應鏈並成功拉抬全年營運，現在再次面對三安緊追不捨的硬仗，富采將以技術、品質、整合及專利權四大招擺脫對手。

2022-03-18 17:31