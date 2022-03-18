美喆-KY去年EPS1.04元 每股擬配發0.7元股息
美喆-KY（8466）董事會通過去年財報，2021年合併營收36億元、歸屬於母公司稅後淨利0.69億元、每股稅後盈餘1.04元。另，董事會決議通過2021年擬配發每股現金股利0.7元，股利配發率達67％，連續五年現金配發率超過六成水準，以昨（17）日收盤價計算，股息殖利率1.39%。
美喆-KY受惠LVT、SPC石塑地磚產品銷售動能穩定向上，帶動2021年全年營收表現年增25.26％，惟受PVC原物料價格大幅上漲、以及台幣兌人民幣及美元匯率皆為升值走勢，影響2021年整體獲利下滑75.42%。
美喆表示，受惠歐、美地區解封後住宅、商辦裝修需求逐步回升，客戶訂單穩定成長。以2021年歐洲、北美地區銷售比重分別為66.80％、14.29％，較2020年的58.73％、15.64％提升，加上美喆-KY積極深化SPC石塑地磚市場滲透率，帶動2021年SPC石塑地磚銷售較前一年成長130％、佔整體營收比重達17％。
由於2021年受PVC原物料價格大幅上漲，而產品漲價幅度未能充分反應成本上揚，使得2021年整體毛利率、營業利益率分別為17.30％、2.40％，公司已針對旗下LVT、SPC石塑地磚全面調漲產品價格，以利於中和外部不利因素影響。
展望2022年，美喆-KY將推出LVT、SPC石塑地磚新品，並陸續啟動上市計畫，另一方面，也透過加強原物料採購策略，降低成本劇烈波動的影響，在產能方面，台南廠將於上半年投產，下半年可望步入量產階段。
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