車用晶片聯盟 合攻搶商機

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

國內業者跨領域合攻車用商機，IC設計大廠義隆（2458）宣布，財團法人車輛研究測試中心將攜手義隆、友達（2409）、中華汽車（2204）等8家廠商，將正式成立「車用AI影像晶片與智慧座艙顯示模組產業聯盟」，並共同簽署MOU。

車用顯示產業商機龐大，車輛研究測試中心結合義隆、友達、奇美車電、中華汽車、華德動能（2237）、成運汽車、創奕能源、大聯大品佳等業者，將於今日宣布共同成立上述產業聯盟。

前述產業聯盟主要是希望結合上中下游產業鏈，建立國內自主車用IC顯示技術能力，開發自主設計車用AI影像暨Mini LED顯示運算晶片組，建立智慧座艙產業自主技術，並研製符合國際車用影像感測晶片的ADAS應用模組與系統，依照電動車廠的智慧座艙需求，結合艙內外感測AI技術，打造車輛智慧化的關鍵技術。

義隆董事長葉儀晧表示，聯盟將藉由整合各自擁有的技術，帶動智慧車電產業鏈，未來的目標將不僅是國內，也將放眼全球車電市場，提供包含AI影像晶片、艙內外應用、影音等汽車產業進階應用，為台灣打造一條龍的車電產業製造線。

義隆提到，在過去5年，台灣車用電子產業的產值，以每年13%的幅度快速增長，2021年將近3,000億元，推估2025年產值可望翻倍達到6,000億元；根據MarketWatch的預估，至2027年時，車用顯示晶片應用產品，包括後視鏡與車用智慧座艙的市場規模將達504億美元，車用電子產值可望迎來爆炸性成長。

義隆 晶片 車用電子

延伸閱讀

與小17歲女星親密照友達以上？影后出櫃認愛「眼裡只有她」

艾爾登大人？《艾爾登法環》女角裸身模組出爐 讓褪色者變真正的一貧如洗

嚴陳莉蓮整頓集團有成　裕隆去年賺47億創16年新高

因應模組技術日新月異 任天堂註冊新專利防玩家修改遊戲內容

相關新聞

紅鏈搶蘋果單 富采能靠這四大利器甩開對手？

台灣過往在全球LED產業曾盛極一時，但在三安光電為首的大陸LED廠全面殺入市場後，挾官方補貼優勢搶市，使得台廠全面潰敗，也讓LED淪為「四大慘業」之一。富采投控去年靠Mini LED獨家打入蘋果供應鏈並成功拉抬全年營運，現在再次面對三安緊追不捨的硬仗，富采將以技術、品質、整合及專利權四大招擺脫對手。

聚焦AI、電動車 台達台大聯合研發中心揭幕

台達電子與台灣大學今日共同宣布成立「台達台大聯合研發中心」，由台達董事長海英俊與台大校長管中閔共同主持揭牌儀式，開啟雙方合作的新里程碑...

全球經濟變化大 海英俊：台達電原物料成本已穩定

中國大陸新冠肺炎疫情升溫、俄烏戰爭開打，全球總體經濟情勢變化大，也對企業經營帶來嚴峻考驗；面對外在情勢變化，台達電董事長...

車輛中心攜手8家廠商 合組車用AI影像顯示模組產業聯盟

財團法人車輛研究測試中心（簡稱ARTC、車輛中心）今日宣布結合國內知名企業義隆電、友達、奇美車電、中華、華德動能、成運汽...

「100名學生企業硬從50個男生找人」誰說找不到人！美光組千位女工程師大軍

缺工海嘯來襲，台灣各大科技公司紛紛宣布徵才計畫。根據人力銀行統計，去年第四季半導體業平均每月職缺高達3萬4千人，人才缺口創7年新高。

半導體景氣反轉將到來？供不應求的峰值體驗告一段落？

台灣半導體去年產值暴增26.7％，衝破4兆大關，為股民荷包，甚至台灣國力都大大進補。不過，享受供不應求盛況已兩年的半導體業，近月卻已傳「賣不動了」的雜音，讓人不禁擔憂半導體景氣反轉的警鐘會不會提前響起？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。