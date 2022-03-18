車用晶片聯盟 合攻搶商機

國內業者跨領域合攻車用商機，IC設計大廠義隆（2458）宣布，財團法人車輛研究測試中心將攜手義隆、友達（2409）、中華汽車（2204）等8家廠商，將正式成立「車用AI影像晶片與智慧座艙顯示模組產業聯盟」，並共同簽署MOU。

車用顯示產業商機龐大，車輛研究測試中心結合義隆、友達、奇美車電、中華汽車、華德動能（2237）、成運汽車、創奕能源、大聯大品佳等業者，將於今日宣布共同成立上述產業聯盟。

前述產業聯盟主要是希望結合上中下游產業鏈，建立國內自主車用IC顯示技術能力，開發自主設計車用AI影像暨Mini LED顯示運算晶片組，建立智慧座艙產業自主技術，並研製符合國際車用影像感測晶片的ADAS應用模組與系統，依照電動車廠的智慧座艙需求，結合艙內外感測AI技術，打造車輛智慧化的關鍵技術。

義隆董事長葉儀晧表示，聯盟將藉由整合各自擁有的技術，帶動智慧車電產業鏈，未來的目標將不僅是國內，也將放眼全球車電市場，提供包含AI影像晶片、艙內外應用、影音等汽車產業進階應用，為台灣打造一條龍的車電產業製造線。

義隆提到，在過去5年，台灣車用電子產業的產值，以每年13%的幅度快速增長，2021年將近3,000億元，推估2025年產值可望翻倍達到6,000億元；根據MarketWatch的預估，至2027年時，車用顯示晶片應用產品，包括後視鏡與車用智慧座艙的市場規模將達504億美元，車用電子產值可望迎來爆炸性成長。