耕興訂單能見度看到年底 首季營運淡季不淡

耕興（6146）訂單能見度看到年底指出，受惠於5G Data link終端連網裝置檢測需求持續增加，耕興已加開產能積極消化檢測需求，法人表示，耕興首季營收及獲利有機會較去年第三季旺季成長、淡季不淡。

法人預估，耕興今年營收、毛利及淨利可望順利達成兩位數的年成長。

最近深圳封城，耕興指出，依據深圳市官方公告，因應新冠肺炎疫情影響，配合當地政府防疫政策，大陸浩興深圳分公司自3月14日至3月20日停工，停工期間的相關案件將委由大陸浩興昆山實驗室或台灣耕興實驗室檢測，對公司財務及業務影響不大。

由於整體消費性電子產業的市場競爭必須不斷推陳出新，追求最新技術、最新產品規格以取得市場競爭優勢，在市場求新求變的腳步不會停歇的情況之下，廠商需要開發更多更新、更高規機種取得更多的市占率，耕興實驗室在客戶開發新產品需求不間斷的前提下，可以說耕興需求不受通膨、戰爭、原物料短缺等等因素影響，甚至會進一步需要更多產品線的開發增加Model數來提高該品牌廠商的市場競爭力，耕興的檢測需求也因此能見度一路看到年底。