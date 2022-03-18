半導體景氣反轉將到來？供不應求的峰值體驗告一段落？

台灣半導體去年產值暴增26.7％，衝破4兆大關，為股民荷包，甚至台灣國力都大大進補。不過，享受供不應求盛況已兩年的半導體業，近月卻已傳「賣不動了」的雜音，讓人不禁擔憂半導體景氣反轉的警鐘會不會提前響起？

「很久沒這麼好賣了，連在倉庫（賣不出去而在帳上）打消掉的庫存，都被搶購一空！」一名二線IC設計公司中階主管，疫情前原計畫退休，但2020年起的宅經濟狂潮，讓他所屬公司獲利陡然暴增，他也決定「等這波結束再退休吧。」

但好景氣沒持續太久，不少IC設計公司現在都跟他的公司一樣，從「客戶千拜託、萬拜託要料」，去年（2021）第四季開始逐漸變回過往必須「拜託客戶」的場景了。

無獨有偶，半導體下游的一間上市櫃封測廠，一名基層員工也嘆道「獎金變少了」，產能也「鬆到很誇張」。比起最忙碌時，產線人員已減少二到三成，並停止加班。這或許能解釋，為什麼去年獲利幾乎都創歷史新高的封測廠，卻早在去年6至9月，股價就先行回落。

知情人士透露，封測廠在2020年市況火熱時下訂機台，但訂單減少的近月，機台才陸續到貨，導致部分產線產能過剩。也因此，甚至有封測廠一改過去漲價態勢，願意降價超過一成來爭取客戶。

而晶圓代工二哥聯電儘管營收仍逐月成長，但外資研究報告已就其未來展開多空論戰，而投資人則直接用買賣股票來表達看法，聯電股價已從高點跌落近三成，同業世界先進、力積電也跌得灰頭土臉。

半導體產業鏈景氣分析 ▌IC設計 －產業景氣：視不同公司而定 －原因：各公司產品前景不一，但皆面臨晶圓代工成本上漲，但難以轉嫁客戶局面 ▌晶圓代工 －產業景氣：良好 －原因：產能供不應求，仍有調漲空間 ▌封測 －產業景氣：保守看待 －原因：產能擴張下，部分產線供過於求 資料來源：高盛（Goldman Sachs）

半導體供不應求不再，誰先受衝擊？

2020年以來，電腦、伺服器需求猝起，讓台灣半導體業迎來大豐收，GDP占比上占兩成，不但大大進補台灣的經濟實力，更挹注投資人荷包（占台股市值約四成）。但如今市場正逐漸面臨修正、洗牌的關鍵時期，誰能保持優勢，而誰則會遭遇景氣反轉的最大衝擊？也關乎科技類股的未來走向。

以上下游供應鏈觀之，外資高盛（Goldman Sachs）近期出具的報告看好晶圓代工廠家，選擇性地看好IC設計公司，對封測廠看法則相對保守。

高盛指出，IC設計今年由於晶圓廠新一波漲價，部分IC設計公司在轉嫁成本給客戶時面臨困難，高盛相信，IC設計公司將一改「維持毛利率」政策，改為「維持毛利」。這意味著IC設計存在降價空間。

此外，終端需求也牽動個別IC設計公司走勢。高盛舉例，聯發科與聯詠看手機出貨，而矽力與力智則端看中國大陸市場需求，至於譜瑞與瑞昱，則要看個人電腦PC的出貨量。

至於中游的晶圓代工，在2020年需求增加時，因擴產不易，導致晶圓代工產能供不應求，但根據SEMI國際半導體產業協會資料，去年及今年全球動土的晶圓廠就達29座。這29座晶圓廠投產，產能及相當於1.1個台積電，是否會造成產能暴增而衝擊市況呢？

對此，高盛則抱持樂觀態度，點出如今討論2023年晶圓代工產能供不應求，「言之過早（premature to argue）」，因擴產瓶頸──半導體設備交期仍未解決。意思是，半導體設備交期長，導致晶圓代工廠實際擴廠速度將比預期的慢。

而下游的封測市場，高盛指出，封測廠訂單能見度偏低，且易受到市場需求波動影響，因此保守看待。

資策會產業情報研究所分析師楊可歆也指出，現在有許多變因（戰爭、貨運等）衝擊市場，導致市況較為混亂，但缺貨仍是基調。她指出，儘管有擴廠潮，但由於擴廠皆是12吋晶圓代工廠，8吋的較成熟製程目前仍產能吃緊。

而占台股市值7％的電子業下游，包含電腦、伺服器、手機的組裝與品牌業者，作為半導體採購者，則將是這波半導體景氣下修的受惠者。

一位電子業者就則表示，工廠的缺料清單曾經「一頁20、30項，可以列出好幾頁」，但現在缺料項目「只剩半頁」，儘管部分半導體（如電源相關）還在漲，但其他IC供貨已較充足並停止漲價。這位業者推測，缺料態勢反轉時，甚至有機會向IC設計公司砍價，把過去漲的「要一些回來」。

IC設計趨勢：依應用類別預估 ▌筆電：因各國教育標案退場，且有重複下單疑慮，預估今年衰退2.5至4.5％ ▌手機：中國市場轉弱由新興國家接棒，預估今年出貨量提升3.6％，但有下修風險 ▌伺服器：缺料將逐季緩解，預估今年伺服器整機出貨量成長4~5％ ▌電視：因面板價格下修，有利於電視品牌的布局，預估今年出貨量提升3.4％ 資料來源：Trendforce提供

下半年展望？先看兩指標

業界多認同半導體景氣熱度不減，只是「降溫」，走向供需平衡新局，但對今年下半年後的展望，則意見分歧。

工研院產科國際所的報告指出，儘管半導體供需將漸趨平衡，但市場需求持續存在，因此預估2022年產值仍有12％增長。

但另一方面，已有電腦品牌業者並不樂觀看待下半年需求。也有分析師檢視第一季各電子產品出貨數據，不禁擔心「消費市場是不是怎麼了？」畢竟，下游電子產品，與上游的半導體產業將榮枯與共。

楊可歆則指出，儘管目前市場消息混亂，但仍可持續觀察以下兩個指標，來判斷半導體業景氣：

一、電子產品銷售：手機、筆電買氣，以及車用IC需求的上升速度會是關鍵。楊可歆指出，過去兩年火熱的Chromebook如今買氣不佳，手機與筆電也不如預期，但汽車正在電子化，使用的IC數量、金額不斷成長，相關需求可期。

二、地緣政治影響：俄羅斯遭美國及其盟友制裁，台灣也跟進，但未來制裁範圍是否可能持續擴大到影響台廠的程度，也值得觀察。

調控應對供需新常態，成勝出關鍵

不過楊可歆強調，市場並非一錘定音，變局下各廠仍有不同的營運策略，來應對市場的挑戰。

她舉例，晶圓代工廠除了可能繼續漲價，也將較疲弱的消費IC產線，轉做目前熱度持續上升的車用IC。而IC設計公司也陸續調整消費IC的出貨，往高毛利產品轉型。

因此，往後各家半導體公司如何細緻調控來應對供需，也將是半導體產業降溫、走向供需平衡新常態下的勝出關鍵。

三大領域晶片缺口 ▌伺服器：FPGA、網通、電源管理IC、 MOSFET ▌手機：4G單晶片、OLED觸控IC ▌電腦：電源管理IC、 MOSFET 資料來源：Trendforce、業者提供

（本文出自2022.3.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）