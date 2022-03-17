南科帶動租屋搶手 善化新市區租賃實價登錄租金行情曝

隨著台積電進駐、南科持續擴廠、產業聚落成形，進駐的工程人員與南下上班的工程師越來越多，台南市地政局表示，善化、新市等地區發展快速，附近租屋需求大增，租金則視距離、屋齡新舊、屋況、是否附傢俱、有無車位等條件而有所不同，租金行情約每坪500至710元。

台南市地政局公布去年租賃實價登錄申報案件3512件，房屋平均租金行情每坪630元。善化區租金行情較高，平均單價每坪710元，透天670元，公寓500元，華廈630元，住宅大樓680元；新市區平均租金單價每坪660元，其中透天660元，華廈650元，住宅大樓550元。

依仲介業者指出，善化目前個人套房約要8、9千元（含水不含電），3、4年前約6、7千多元就可租得到；透天厝一戶租金傳出要2萬5千元，主要是去年搶房搶得很凶，南科就業人口也爆增，台積電上中下游廠商都進駐，租屋需求增加造成租金上漲。

地政局說，依不動產經紀業管理條例第24之1條規定：「經營仲介業務者，對於居間或代理成交之租賃案件，應於簽訂租賃契約書之日起三十日內，向直轄市、縣（市）主管機關申報登錄成交案件實際資訊」，故依現行法令租賃案件若由不動產仲介業受託出租案件要申報，非由經紀業者居間或代理者，無須申報登錄。