台灣電信首家 台灣大正式加入RE100

台灣大哥大（3045）今（17）日宣布正式加入由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）所主導的全球再生能源倡議RE100，成為台灣首位加入的電信業代表，台灣大並具體承諾將於2040年達到全公司100%使用再生能源的目標，期盼能拋磚引玉為電信產業的立下示範作用，共同打造台灣的永續未來，替全球實踐100%的綠電革命盡一份力。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，面臨全球控制升溫1.5度C，Fight for Survival的重要關頭，若人類再不破釜沉舟，未來極端氣候將鋪天蓋地迎面而來，沒有人能倖免，全面減少碳排是唯一的解方，更是全球大型企業的社會責任。台灣大以國內電信業節能減碳先鋒企業自我期許，自2017年即開始積極的能源轉型，除「開源」綠電，也具體「節流」灰電。

蔡明忠表示，在提升國內頻譜使用效率與節能減碳的規劃下，投入與台灣之星的合併案，預計每年可節省 1 至 2 億度電力使用。此外，除了成為首家加入RE100的台灣電信業者，台灣大也將今年正式訂定為Net Zero元年，未來將攜手整體供應鏈，一起努力朝「淨零排放」的目標加速前進。

為達到2040年前全公司100%使用再生能源的目標，台灣大採取「自建再生能源電廠」以及「外購再生能源」雙軌並重的模式，透過科學方式逐步設定踏實的使用路徑，持續佈局再生能源，其中自建電廠的比例以七成為目標，預計2030年使用再生能源比率達20%、2035年使用再生能源比率達 60%，最終將於2040年前達標。

台灣大表示，除已於2021年完成12.46 MW綠電建置容量並發電外，今年底前也將再完成3.5MW太陽能光電系統的轉供，預計使用再生能源將達2,495萬度，占全公司總用電約4.5%，為地球減碳近12,524公噸，期望能對國內綠能產業帶來正向影響力。

全球再生能源倡議RE100領導人Sam Kimmins表示，台灣大將於2040年前達到100%使用再生能源承諾，展現在能源轉型（Energy Transition）中的引領地位。台灣大與RE100的所有會員皆代表著一股強而有勁、為世界帶來正向改變的力量，期盼未來有更多如台灣大一樣具有影響力的大型企業持續加入我們的行列。

RE100匯聚全球最具影響力企業，以電力需求端的角度，共同努力提升使用綠電的友善環境；加入的企業必須公開承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電的時程，並逐年提報使用進度。目前全球已有超過300家企業成員，台灣大加入後，台灣會員共計達14家。而全球參與的企業包括科技巨擎 Apple、Google、HP、金融業的高盛、瑞士信貸、花旗銀行、食品飲料的Walmart、Coca-Cola、Starbucks、服裝流行業Nike、Burberry、H&M、美妝保養產業Unilever、P&G、Johnson & Johnson等跨國企業。