集邦：日本東北強震 對半導體相關生產暫無影響

日本東北16日晚間在日本福島外海發生規模7.4級強震，由於日本東北地區大多是全球半導體上游原物料的生產重鎮；但集邦調查指出，從震度區域來看，僅鎧俠（Kioxia）位於北上市的K1 Fab本季投產將可能進一步下修，其餘記憶體或半導體業者，有部分進行機台檢查中，整體並無造成太大影響。

集邦表示，初步調查，快閃記憶體大廠鎧俠K1 Fab震度達5級，地震發生當時造成線上晶圓部份受損，K1 Fab已停機進行檢查；先前K1 Fab在污染事件發生後，下修第1季產能，約占鎧俠今年產能8%。如今再遭地震影響，預料鎧俠未來一周的產能利用率有可能採取緩慢恢復步驟，K1 Fab本季投產可能進一步下修。其餘鎧俠工廠則不受影響，美光（Micron）廣島廠也不受影響。

對於記憶體現貨市場價格，集邦指出，快閃記憶體價格自2月起受鎧俠原物料汙染影響推升價格上漲，俄烏戰爭並未使現貨價出現明顯漲跌波動，昨晚福島地震後，價格仍持穩。

至次矽晶圓方面，集邦指出，日商勝高（SUMCO）山形米澤廠、信越（Shin-Etsu）福島白河廠皆在影響範圍內，震度皆為5級。由於長晶（Crystal Growth）過程中需要極高的穩定度，目前業者尚未公布其影響。

但環球晶今日公告，其日本子公司無人員傷亡、所有建築物及工廠設施等皆正常；不過，曾短暫斷電，目前電力供應已全面回復，設備正全面檢查中，確認無損後陸續恢復生產；至目前為止，對公司財務及業務並無重大影響。

集邦進一步指出，5級震度除停機檢查外，機台與線上矽晶圓損害難免，不過在日本311地震後，除了重分配生產規劃外，建物對於地震都有補強的動作，整體損害可能較輕微。

針對位在日本的晶圓代工廠，集邦調查表示，日本境內共有兩座12吋廠和兩座8吋廠，包含聯電Fab12M (12吋)、高塔Uozu（12吋）、Tonami（8吋）、Arai（8吋），分別位於三重縣、富山縣、新瀉縣，震度落在1~3級。目前工廠皆正常運作中，影響不大，但IDM廠瑞薩那珂工廠在5級震度內，也停機減產確認影響中。