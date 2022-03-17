中華電發揮科技力 讓視障朋友「看」見故宮

中華電信、淡江大學視障資源中心今(17)日舉辦「用I幫盲」看見故宮活動，邀請北部地區逾40位視障朋友參觀故宮博物院，由中華電信企業志工貼心陪同使用中華電信與淡大合作開發的獨家「博物館視障深度導覽整合方案」，搭配故宮的專業導覽解說、觸摸導覽及手作體驗課程，讓視障者感受「看」見故宮文物之美與驚喜，落實數位、文化平權。

中華電信謝繼茂董事長表示，中華電信善用創新科技，不斷與淡江大學持續研究開發更多元的應用範疇，傾力幫助視障朋友拓展生活圈及豐富生活經驗，弭平與一般人的文化落差，落實公司倡議的「I幫盲」作為，達成聯合國永續發展目標(SDGs)第九項「產業、創新和基礎建設」、第十項「減少不平等」目標，並實踐身心障礙者權利公約（CRPD）的精神，落實數位、文化平權。

中華電信表示，「博物館視障深度導覽整合方案」讓視障朋友藉由使用視障專用App(語音隨身助理)來聽「國寶總動員」動畫口述影像，也透過觸摸翠玉白菜、肉形石、嬰兒枕等古文物複製品，感受口述影像動畫中的角色躍然於手中的喜悅；此外，故宮專業導覽老師也透過特別設計的課程(強化聽覺、觸覺、嗅覺、味覺等感官)，引領視障者參觀故宮古文物，一窺古代琳瑯滿目的文物與各異其趣的陳列方式；並由中華電信同仁擔任專業志工，陪同視障者體驗有趣的手動DIY蜂蜜香餅製作，完整體驗薰香的製程，藉由完整的設計強化視障朋友視覺以外的感官感受，體驗深度「看」見故宮文化內涵。

中華電信表示，發揮科技力，特製「故宮視障無障礙導覽手冊」，讓故宮原有的視障導覽體驗增添更多元素，包括點字說明、無障礙有聲QR Code、口述影像說明等；而故宮將其專為視障者製作的口述影像語音導覽資料提供給「語音隨身助理」App，俾便無法蒞臨現場的視障者未來能隨時聆聽故宮豐富的文物導覽資訊。

淡江大學視障資源中心電腦系統視障工程師張金順則指出，以前常聽到「翠玉白菜」、「肉形石」等國寶古文物，但很難想像他們真正的樣貌，這次經由專業的導覽解說、觸摸複製文物，搭配 QR Code、App等科技的應用，對古文物有更多的了解與想像空間！希望未來淡大能與中華電信攜手開發出更多元的科技應用，嘉惠更多視障朋友，拓展生活領域。