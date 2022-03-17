快訊

前參謀總長投書：台灣應效法烏克蘭迅速建立國土防衛能力

開出「確切停戰條件」！普亭致電土耳其總統：願意協商

中華電發揮科技力 讓視障朋友「看」見故宮

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信、淡江大學視障資源中心今(17)日舉辦「用I幫盲」看見故宮活動，邀請北部地區逾40位視障朋友參觀故宮博物院，由中華電信企業志工貼心陪同使用中華電信與淡大合作開發的獨家「博物館視障深度導覽整合方案」，搭配故宮的專業導覽解說、觸摸導覽及手作體驗課程，讓視障者感受「看」見故宮文物之美與驚喜，落實數位、文化平權。

中華電信謝繼茂董事長表示，中華電信善用創新科技，不斷與淡江大學持續研究開發更多元的應用範疇，傾力幫助視障朋友拓展生活圈及豐富生活經驗，弭平與一般人的文化落差，落實公司倡議的「I幫盲」作為，達成聯合國永續發展目標(SDGs)第九項「產業、創新和基礎建設」、第十項「減少不平等」目標，並實踐身心障礙者權利公約（CRPD）的精神，落實數位、文化平權。

中華電信表示，「博物館視障深度導覽整合方案」讓視障朋友藉由使用視障專用App(語音隨身助理)來聽「國寶總動員」動畫口述影像，也透過觸摸翠玉白菜、肉形石、嬰兒枕等古文物複製品，感受口述影像動畫中的角色躍然於手中的喜悅；此外，故宮專業導覽老師也透過特別設計的課程(強化聽覺、觸覺、嗅覺、味覺等感官)，引領視障者參觀故宮古文物，一窺古代琳瑯滿目的文物與各異其趣的陳列方式；並由中華電信同仁擔任專業志工，陪同視障者體驗有趣的手動DIY蜂蜜香餅製作，完整體驗薰香的製程，藉由完整的設計強化視障朋友視覺以外的感官感受，體驗深度「看」見故宮文化內涵。

中華電信表示，發揮科技力，特製「故宮視障無障礙導覽手冊」，讓故宮原有的視障導覽體驗增添更多元素，包括點字說明、無障礙有聲QR Code、口述影像說明等；而故宮將其專為視障者製作的口述影像語音導覽資料提供給「語音隨身助理」App，俾便無法蒞臨現場的視障者未來能隨時聆聽故宮豐富的文物導覽資訊。

淡江大學視障資源中心電腦系統視障工程師張金順則指出，以前常聽到「翠玉白菜」、「肉形石」等國寶古文物，但很難想像他們真正的樣貌，這次經由專業的導覽解說、觸摸複製文物，搭配 QR Code、App等科技的應用，對古文物有更多的了解與想像空間！希望未來淡大能與中華電信攜手開發出更多元的科技應用，嘉惠更多視障朋友，拓展生活領域。

視障 中華電信 故宮

延伸閱讀

智慧城市展22日登場 中華電將秀5G、AR應用

故宮文物是否有安全暫存點 故宮院長坦承沒有相關規畫

故宮文物戰爭時放哪？ 故宮院長：我腦中沒有那樣的地方

優化台北好行App 北市再增5路線公車供視障者預約

相關新聞

半導體景氣反轉將到來？供不應求的峰值體驗告一段落？

台灣半導體去年產值暴增26.7％，衝破4兆大關，為股民荷包，甚至台灣國力都大大進補。不過，享受供不應求盛況已兩年的半導體業，近月卻已傳「賣不動了」的雜音，讓人不禁擔憂半導體景氣反轉的警鐘會不會提前響起？

日本強震 電子鏈拉警報

日本福島縣外海16日深夜發生芮氏規模7.4強震，至少造成2人喪生、161人受傷，迫使瑞薩電子、村田製作所、豐田汽車等日本...

日本強震 業者評估：加速被動元件去化庫存

日本福島外海日前深夜發生芮氏規模7.4強震，法人認為，有庫存因應，對整體被動元件產業影響不大，不過受限於交通可能相對不便...

台灣大：全面思考頻譜政策

台灣電信業界兩大合併案台灣大併台灣之星、遠傳併亞太電信，也宣告電信市場進入新三雄時代，面對新的市場競爭態勢，對於頻譜政策...

台灣大加入全球RE100 永續未來

台灣大哥大昨（17）日宣布正式加入全球再生能源倡議RE100，成為台灣首家加入的電信業代表。台灣大並具體承諾將於2040...

南科帶動租屋搶手 善化新市區租賃實價登錄租金行情曝

隨著台積電進駐、南科持續擴廠、產業聚落成形，進駐的工程人員與南下上班的工程師越來越多，台南市地政局表示，善化、新市等地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。