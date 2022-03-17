台積電中科擴廠有譜？寶輝VILLAGE國際生活圈受關注

日前，台積電（2330）中科擴廠有譜，選定毗鄰台中科學園區西側94公頃土地，計劃引進半導體產業，以因應台灣半導體產業布局需求與未來發展，最快預計於明年可提供廠商建廠，完成後創造年產值約4,857億元。台積電威力全台發酵中，繼台南及高雄後持續在中科擴廠，屆時將有數千位科技菁英進入大台中生活圈，台中的房地產重點自然落在西屯中科，近年來周邊的房市跟著水漲船高。

中部豪宅建商寶輝建設在中科特區推出的「寶輝VILLAGE」國際總體城區開發案 ，其中「寶輝世紀莊園」近期預售實登揭露，目前25筆中，以19樓總面積95.35坪（含車位坪數）刷新區域行情，以總價5,217萬元成交，扣除車位後每坪單價62.8萬元，直逼七期新市政中心，此案採精品銷售方式分波開放分批銷售，未來情況值得關注。

寶輝VILLAGE位於中科特區正核心，由三塊四面臨路完整街廓組成逾8,000坪完整腹地，分為國際莊園、世紀莊園、THE PLAZA三階段開發，總銷逾200億元。全案以七期豪宅規格設計，由美、日國際團隊攜手打造有如「東京六本木」的國際城區，據了解，目前受到中彰投企業主、中科高階主管及醫師等菁英族群高度關注 。

後疫情時代來臨，全球居住型態正重新定義；都市皆倡議「一刻鐘生活圈」的多元城區。以步行或單車悠遊於生活圈，工作、休憩、社交、購物等生活場所都近在咫尺。

新開發建案多以塑造城市風貌為理念，以國際級的開發規格，寶輝建設總經理蘇良智表示，這次邀來日本東京六本木之丘、虎之門之丘的推手–株式會社日本設計（NIHON SEKKEI）聯手擘劃；由於基地的稀缺性與價值性無可取代，力求創建一個新的城區，打造新的生活方式，而不是僅僅建造單棟建築的想法來構成這個開發計畫。

台中地區人口穩健成長，房地產市場更是強強滾，寶輝建設預期新建案未來將產生連鎖效應，促進周邊地區的新發展，提高城區價值。尤其是這種面向300公尺有如東京表參道的福科路沿線ABC三個基地上，融合Green綠色健康、Creative創意生活、Open開放型態的城市元素；將三個完整四面臨路街廓，規劃為一刻鐘國際生活圈，不只能漫步百米的林蔭大道，還能享受都市繁華與莊園靜謐，一座將生活、工作與休閒合而為一的未來城區。