系統電擴產 TPMS產能估增逾一倍

系統電子（5309）持續擴產，今年TPMS （胎壓偵測器）預計增開三條，TPMS產能將有機會增加超過一倍。

該公司去年全年累計營收24.55億元，年增85.02%；毛利率19.9%，稅後淨利0.95億元，EPS0.62元，年增196.88%。系統電去年兩大主力產品TPMS及儲能設備的出貨都達到超乎預期的水準，營收、獲利雙成長。

該公司今日也公告董事會決議辦理私募普通股案。

除了應用市場的擴展外，考慮到傳統RF的TPMS在射程距離上容易受到限制，系統電也進一步推出藍牙TPMS，除了因不需要額外再拉天線或裝設強波器，可省去額外的架設費用外，由於藍芽偵測器射程更廣，因此非常適合使用在大型車款上，這也促使系統電在工程車、巴士、卡車等大型車輛的訂單近年開始發酵，並有機會成為系統電另一股營收生力軍。

另外，考慮到環保意識近年越趨重視，系統電逐年強化公司儲能設備系統的布局，並成功以小容量分散式模塊機與同業作出市場差異化。在近年斷電事件頻傳催化下，也讓系統電不管是在知名科技大廠亦或是一般中小型企業，甚至是家庭用電的出貨需求上都有相當程度的提升，並為公司挹注一大營收動能。

法人表示，由於疫情帶動需求提升，讓系統電去年在TPMS的產能已達約900萬顆的產量，今年系統電又預計增開三條TPMS與儲能設備的全自動化生產線，TPMS產能將有機會增加超過一倍。