圓剛接獲標案 投入台南中小學數位轉型

圓剛科技（2417）獲得台南市政府網路攝影機採購案，在台南市兩百多間學校、3600間教室，導入網路攝影機，協助學校打造遠距數位教育環境。

自新冠疫情以及台灣本土疫情爆發以來，圓剛以高品質個人視訊設備為世界各地提供完整視訊解決方案，而遠距教學也仍然會是學校在未來規劃課程最重要的一環，教師必須要有高品質的視訊畫面，提供遠端的學生清楚完整的學習體驗。

圓剛近年在直播視訊打下根基，又在去年推出多款網路攝影機、會議教學用揚聲器，要在疫情下提供給教師、學生以及所有有遠距需求的使用者生動還原的影音；要建置遠距教學環境，往往要在教室架設電子白板、實物投影機等大型設備，圓剛網路攝影機則提供高畫質、超廣角的教室架設，讓錄製課程簡單又完整，使用影音教學內容除了讓備課更有效率，也能讓教學更豐富，並增進師生互動，而若必須改採遠距授課，輕巧易攜帶、隨插即用的特性就會是教師最大的助力，在教室與住家進行課程都能隨身帶著走，讓課程不受影響，維持一致的教學方式。

透過圓剛PW315 1080p60超廣角網路攝影機，提供教師與學生最需要清晰廣角的影像，讓線上教學完整詳細，95度的超廣角能涵蓋更多的白板或實體教材畫面，能搭配支架和360度旋轉的特點也讓課堂取景更加自由，60FPS高幀數能清楚捕捉老師的清晰零延遲畫面，內建鏡頭蓋更讓教師保有自己的隱私搭配圓剛CamEngine軟體，數位變焦可以讓照人照物都清楚，加上美肌濾淨與畫質調整功能，老師可以依據環境調整影像亮度與對比，呈現最良好的視訊畫面。

圓剛科技產品採台灣設計製造，多年來已經為公家機關，各級學校提供量身打造的解決方案，做為在地企業，也致力於回饋本土，本次投入台南一共兩百多所中小學遠距教學建置，更想進一步完善遠距教學與傳統教學的異同，因應仍未停息的疫情以及教育數位化的趨勢。