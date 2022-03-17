台灣連續12年 成為全球最大半導體材料消費市場
國際半導體產業協會（SEMI ）今(17)日公布最新半導體材料市場報告中指出，2021年全球半導體材料市場營收成長15.9%，達到643億美元，超越2020年創下的555億美元紀錄，再締新猷。其中，台灣更連續12年成為全球最大半導體材料消費市場。
SEMI調查報告指出，2021年晶圓製造材料與封裝材料營收分別達到404億美元和239億美元，較前一年增長15.5%和16.5%。
其中，晶圓製造材料市場以矽片、濕化學品）、化學機械研磨（CMP）及光罩等部門表現最為強勢；封裝材料市場成長則主要由有機基板、導線架及打線接合等部門所帶動。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，2021年全球半導體材料市場驚人的成長主要來自對晶片的強勁需求及業界產能擴大。隨著數位轉型步伐持續加速，電子產品出現歷史罕見的大量需求，於去年調查範圍內各地區皆有兩位數或極高的個位數成長。
SEMI調查報告指出台灣因為擁有大規模晶圓代工和封裝基地，已連續12年成為全球最大半導體材料消費市場，總金額達147億美元。年度增長率則是中國最為亮眼，排名第二；韓國則繼續穩居半導體材料第三大消費國。
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