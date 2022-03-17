日本東北強震 初步判定半導體生產暫無礙

3月16日晚間日本福島外海發生規模7.3級強震，由於日本東北地區大多是全球半導體上游原物料的生產重鎮，據TrendForce調查，從震度區域來看，僅鎧俠（Kioxia）位於北上市的K1 Fab本季投產將可能進一步下修，其餘記憶體或半導體業者則有部分進行機台檢查中，整體並無造成太大影響。

記憶體方面，鎧俠K1 Fab震度達5級，地震發生當時造成線上wafer部份受損，目前K1 Fab已經停機進行檢查，而先前K1 Fab在污染事件發生後，第一季產能已下修，約占Kioxia今年產能8%。在可能有餘震的預測下，鎧俠在未來一周的產能利用率有可能採取緩慢恢復步驟，故對於K1 Fab本季的投產將進一步下修。其餘鎧俠工廠則不受影響，美光廣島廠亦同。

端看現貨市場價格，自2月起受鎧俠原物料汙染影響推升價格上漲，而俄烏戰爭並未使現貨價出現明顯漲跌波動，至昨夜福島地震後，價格仍持穩。TrendForce表示，整體現貨需求依舊疲軟，價格不易出現劇烈變動。

矽晶圓（Raw wafer）方面，SUMCO山形米澤廠、信越（Shin-Etsu）福島白河廠皆在影響範圍內，震度皆為5級。由於長晶（Crystal Growth）過程中需要極高的穩定度，目前業者尚未公布其影響。TrendForce表示，5級震度除停機檢查外，機台與線上矽晶圓損害難免，不過在日本311地震後，除了重分配生產規劃外，建物對於地震都有補強的動作，整體損害可能較輕微。

晶圓代工方面，日本境內共有兩座12吋廠和兩座8吋廠，包含聯電（UMC）Fab12M (12吋)、高塔（Tower）Uozu（12吋）、Tonami（8吋）、Arai（8吋），分別位於三重縣、富山縣、新瀉縣，震度落在1~3級。目前工廠皆正常運作中，影響不大，但IDM廠瑞薩（Renesas）那珂工廠在5級震度內，亦停機減產確認影響當中。