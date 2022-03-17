路透：鴻海深圳防疫泡泡至少實施至周日 續生產iPhone

中國大陸多個省市因新冠疫情強力升溫，陷入封城狀態，東部海岸的重要科技產業大城深圳也陷入封城狀態，衝擊鴻海集團在深圳生產iPhone的廠房。不過路透取得的內部文件顯示，鴻海打算用「防疫泡泡」把深圳的工廠包起來，以持續進行iPhone生產業務。

鴻海已在16日宣布對深圳主要園區採取「兩點一線」的「封閉式管理」，以恢復部分生產。路透取得得鴻海內部文件顯示，鴻海這種「防疫泡泡」的安排將持續到至少周日（19日）午夜。深圳本周一開始封城，也是計畫將封城至少一周，下一周再檢討是否要開放，封城時限與鴻海內部文件相符。

有鴻海內部消息人士向路透透露，鴻海內部有管理層憂慮防疫泡泡的安排將持續到周日之後，可能衝擊鴻海深圳廠的生產能力，消息人士要求路透匿名。

鴻海則是向路透回復了周三的宣布，表示將嚴格遵守中國大陸的防疫安排。