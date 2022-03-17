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圓展視訊攝影機 搭載雙鏡頭和智慧畫廊

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展科技（3669）改寫視訊攝影機的新標準，推出市面上少見的4K雙鏡頭視訊攝影機AVer CAM550，擁有24倍變焦鏡頭及95°廣角AI鏡頭兩種鏡頭，能清楚框選與會者與拍攝會議室全景，提供前所未有高品質的視訊影像。CAM550專為中大型會議室所設計，擺脫距離的限制，讓跨越全球的會議彷彿就在同一間會議室舉行。

圓展表示，CAM550具備多項創新的AI功能，其中，最新的智慧畫廊（Smart Gallery）功能，應用AI技術，框選每個與會者呈現相同尺寸，以大頭照或半身模式捕捉與會者的表情與姿態，帶來更自然的視訊會議體驗；另外，整合第三方麥克風如Shure®和Sennheiser®，即可擁有聲音追蹤的功能。

此外，CAM550同時搭載以下功能，如全景動態框圖：雙鏡頭同步全自動運作，AI鏡頭隨時動態偵測進入會議室的人員，觸發光學變焦主鏡頭自動框選所有人，遠距溝通零距離，優化會議效率。

預設點框圖：創新預設點框圖模式，當發言者進入預設區域時，攝影機會觸發自動框圖該區域；在人員離開預設區域後，95°廣角AI鏡頭即時偵測會議室所有人員，進行自動框圖現場與會者。

字母畫面（PIP）功能：CAM550配備雙鏡頭，輕鬆開啟子母畫面功能，清晰呈現現場全景畫面以及發言者。

雙鏡頭 視訊 圓展

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