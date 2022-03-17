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宏碁智醫落地香港 推AI軟體醫材VeriSee DR

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下宏碁智醫（6857）於今（17）日宣布與香港地球集團有限公司（GLOBE INTERNATIONAL LIMITED）簽立經銷合約，授權該公司於香港銷售眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR，共同推廣地方糖友的眼底健康照護，為宏碁智醫除東南亞市場之外再添新版圖。

根據香港糖尿聯會（Diabetes Hongkong）指出，全港約有70多萬人患有糖尿病，即每10個人當中有1人是糖尿病患1，是香港主要的慢性疾病之一。而隨著罹患糖尿病時間越久，糖尿病視網膜病變的風險也隨之愈高，是目前造成失明的重要原因之一。

宏碁智醫的旗艦眼科AI軟體產品VeriSee DR在台灣已成功導入60家以上醫療院所（包含超過半數以上的醫學中心），累積服務超過十萬人次；香港地球集團有限公司經銷多家國際知名眼科儀器及週邊設備，專注服務眼科護理專業人士。

宏碁智醫與地球集團的經銷合作協議，借重各自的眼科AI專業和厚實的經銷實力，盼協助香港地區內科與家醫科醫師輔助判讀糖尿病視網膜病變、提升糖友眼病篩檢效率，同時減緩眼科專科醫師壓力，並能協助糖友及時轉診眼科進行治療。

香港 宏碁

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