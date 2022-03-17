宏碁智醫落地香港 推AI軟體醫材VeriSee DR
宏碁（2353）集團旗下宏碁智醫（6857）於今（17）日宣布與香港地球集團有限公司（GLOBE INTERNATIONAL LIMITED）簽立經銷合約，授權該公司於香港銷售眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR，共同推廣地方糖友的眼底健康照護，為宏碁智醫除東南亞市場之外再添新版圖。
根據香港糖尿聯會（Diabetes Hongkong）指出，全港約有70多萬人患有糖尿病，即每10個人當中有1人是糖尿病患1，是香港主要的慢性疾病之一。而隨著罹患糖尿病時間越久，糖尿病視網膜病變的風險也隨之愈高，是目前造成失明的重要原因之一。
宏碁智醫的旗艦眼科AI軟體產品VeriSee DR在台灣已成功導入60家以上醫療院所（包含超過半數以上的醫學中心），累積服務超過十萬人次；香港地球集團有限公司經銷多家國際知名眼科儀器及週邊設備，專注服務眼科護理專業人士。
宏碁智醫與地球集團的經銷合作協議，借重各自的眼科AI專業和厚實的經銷實力，盼協助香港地區內科與家醫科醫師輔助判讀糖尿病視網膜病變、提升糖友眼病篩檢效率，同時減緩眼科專科醫師壓力，並能協助糖友及時轉診眼科進行治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言