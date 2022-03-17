工研院攜手資訊科技廠 打造資料中心節能減碳40%

工研院今天宣布，與日本電信商攜手多家資訊科技業者，開發出沉浸式冷卻邊緣資料中心，以非導電液體為伺服器散熱，節能減碳效益可達40%。

工研院表示，這項技術將在4月12日的打造淨零時代競爭力論壇暨技術特展中展出，屆時共將展示30項跨域節能減碳技術，並分享各種產業朝向低碳升級轉型的關鍵利器。

工研院指出，沉浸式冷卻邊緣資料中心是將伺服器浸泡於冷卻率高的非導電液體，由於液體的散熱效果優於傳統的空氣冷卻，再加上液體透過循環冷卻方式，讓液體降溫回流再繼續吸收熱能，提升能源效率。

此外，搭配特殊冷熱通道設計，有效解決高密度、高效能伺服器的散熱難題，提升能源使用效率和布署彈性。工研院表示，與台灣雲端協會會員合作建置的系統，單一機櫃耗電量減少43%，使用空間減少60％，預計今年進入商用場域服務驗證。