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MoBagel完成A+輪募資 獲6億資金挹注
專精AI／ML和資料科學領域的行動貝果（MoBagel），今（17）日正式對外宣布完成 A+輪募資，金額達到2100萬美元，約新台幣6億元；此次增資股東包含中華開發與群創基金、金庫資本、緯創資通、USI Capital 、交大天使基金、SparkLabs以及美國矽谷多個創投基金等。
金庫資本表示，對於行動貝果未來的發展，期待將MoBagel的AI預測模型應用至更多電動車（e-mobility）場景，賦能生態圈的夥伴。
行動貝果（MoBagel）自2015年成立以來，表現屢獲肯定，在2020、2021年連續兩年受Gartner推薦為企業級AI平台關鍵廠商，未來的國際主流AI重要技術包含，自動訓練部屬（AutoMLOps）、解釋性AI（Explainable AI）、邊緣智慧（Edge AI）等多項功能，都能透過行動貝果企業級AI平台Decanter AI實現，並且在緯創大量使用。
緯創資通VP of Strategic Planning王光宇說，緯創透過投資積極展開與行動貝果的合作，並希望未來行動貝果能在製造業 AI 領域不斷創新。
行動貝果指出，疫情期間製造業深受衝擊，國際運價在短短兩年內飆漲十倍，名列世界500強企業的醫療集團，面臨高風險、高運費、高庫存負擔的問題，因此找上了行動貝果。
行動貝果共同創辦人暨執行長鍾哲民強調，我們幫助全世界疫苗即時配送，No-Code AI 讓整個醫療集團在最短時間內導入 AI 預測，解決全球物流運價上漲的難題。
在獲得全球合作企業肯定下，行動貝果因應事業版圖快速發展，將運用資金於拓展團隊，預計在國內外釋出包含資料科學家、數據工程師、商業分析、國際商務及市場行銷等超過兩百個職缺。
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