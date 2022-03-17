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幣安獲得杜拜虛擬資產營運執照

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
幣安獲得杜拜虛擬資產營運執照。路透
幣安獲得杜拜虛擬資產營運執照。路透

加密貨幣交易所幣安（Binance）宣布，獲得杜拜監管機構所頒發的虛擬資產營運執照，除了交易所的業務外，幣安還將在杜拜世界貿易中心建立一個區塊鏈技術中心，以培養人才並建立一個充滿活力的區塊鏈生態系統。

杜拜是全球第一個為虛擬資產設立專門監管機構的經濟體，由虛擬資產監管局（VARA）對相關業者營運進行監管。

在虛擬資產監管局 （VARA）的監管中，幣安可將特定的交易所產品和服務，提供給通過資格預審的投資者和專業金融服務提供商。所有獲得 VARA執照的服務提供商，會受到逐步監測，以獲准進入零售市場。

幣安創始人兼首席執行官趙長鵬（CZ）表示，高標準的監管和法遵對於全球加密市場、區塊鏈行業的發展與成熟至關重要。

對於幣安加入新的虛擬資產生態系統，VARA 所在的杜拜世界貿易中心管理局局長 Helal Saeed Almarri 表示，「VARA代表著杜拜對虛擬資產新興行業的信心，但前提是確保其審慎性與合法性。為此，我們的制度旨在催化合作、促進創新，同時最重要的是確保公共利益。

杜拜 區塊鏈 生態

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