華邦電推出超低功耗SPI NOR Flash搶攻智慧穿戴商機

記憶體大廠華邦電（2344）今日宣布，推出全新SpiFlash產品W25Q64NE，首次將1.2V SPI NOR Flash容量擴展至64Mb。華邦新型W25Q64NE快閃記憶體，可提供更多儲存容量並減少設備的運行功耗，充分滿足新一代智慧穿戴裝置和移動設備的記憶體需求。

華邦電表示，該公司是第一家推出 1.2V SPI NOR Flash的快閃記憶體製造商，該產品工作電壓的擴展範圍是1.14V-1.6V，可相容單節 AA型鹼性電池的輸出電壓。此次將產品容量提升至64Mb，華邦1.2V NOR Flash系列產品可滿足智慧裝置對儲存空間的更高要求。目前，此新型W25Q64NE產品已提供樣品，同時提供符合行業標準封裝的USON8-3x4和WLCSP小尺寸封裝型式。

一般來說，移動設備和穿戴裝置的總功耗有99%都是在運行模式中產生，和1.8V SPI Flash產品相比，華邦電1.2V SPI NOR Flash，可將Flash本身的運行功耗減少三分之一。因此，使用華邦電的1.2V NOR Flash可幫助電池容量較小的裝置像是TWS耳機與健身手環大幅延長產品續航時間。

華邦電表示：「如今，電池續航時間已經成為影響消費者購買TWS耳機和智慧手錶等新產品的關鍵因素，而華邦新型W25Q64NE快閃記憶體正是這些設備製造商的理想選擇，可助力提高終端產品競爭力。」

除省電外，1.2V SPI Flash還可簡化系統設計並降低成本。隨SoC工藝向更先進的製程發展，新一代SoC的 I/O 電壓正在逐步降低，目前已經低於1.8V，因此需要搭配電平轉換器才能與傳統的 1.8V/3V SPI Flash連接，這將導致額外的成本支出並增加系統設計的複雜性。而採用1.2V 快閃記憶體，SoC無需電平轉換器即可直接連接到SPI Flash，從而降低BOM成本和PCB占用的空間。