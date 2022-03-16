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量子國家隊五年投80億元 鴻海、聯發科、中華電都加入

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

因應全球量子科技變革，台灣量子國家隊成軍。產官學研將攜手合作，預計五年內投入80億元於上中下游科研計畫、及建立量子科技研究基地，終極目標是運用台灣現有資通訊產業優勢，建構台灣自製的量子電腦與量子通訊網路系統，進而建立我國未來量子世代產業鏈。

行政院科技會報辦公室整合中研院經濟部科技部今（16）日舉行記者會，宣布量子國家隊研發團隊到位，一口氣提出17個產學研團隊，其中包含72位專家學者與24家企業參與，研發面向聚焦「量子元件」、「量子電腦」、「量子演算法」及「量子通訊」等技術。

產業界方面，包括鴻海（2317）、聯發科（2454）、中華電信（2412）、台灣新思科技、致茂電子（2360）、日月光（3711）、閎康科技（3587）、量源光電、極星光電、聯亞光電（3081）、台灣富士通等24家業者加入量子國家隊。

鴻海研究院執行長李維斌今日表示，量子科技是下一個科技界大事，鴻海2020年推動成立研究院，2021年掛牌，旗下有量子所，並計劃成立實驗室。量子科技除了科學研究之外，還有工程問題要克服，鴻海有很強大工程技術，要做科學與科技之橋接，現積極找「金頭腦」（指人才）投入量子科技研發。

科技部長吳政忠表示，量子科技對資安、金融、及國安將有很大影響，台灣若不及早加入，台灣ICT產業優勢也會被翻轉，台灣在量子科技務必占有一席之地，因此結合中研院、科技部、經濟部、以及最優勢產業共同合作。未來，金管會、國發會也會加入。

吳政忠並表示，過去科技發展是從上游科研開始，再轉給中游法人開發，再逐步轉給產業商用化，但這要10多年時間，因應量子科技發展，「我們沒有時間等」，必須要上中下游同時進行。

經濟部技術處處長邱求慧表示，量子科技除了對國防、金融有重要影響外，也具備潛在商機，尤其是將對半導體產業帶來新機會。各國都積極挑戰更多量子位元電腦，這需要微縮化技術，也是台灣半導體晶片設備有機會切入的新商機，量子電腦必須在極度低溫下操作，材料、電路設計上也需要新突破，經濟部科專未來四年預計投入3.2億元研發相關技術。

中研院院長廖俊智表示，中研院過去10幾年已投入相關布局，物理所、資訊所都已投入量子電腦技術與量子材料之研究。量子運算一方面衝擊現有密碼學，但其具備的強大運算能力，在製藥、模型模擬方面等有機會帶來新突破。

量子系統推動小組召集人果尚志表示，在未來幾年間，17個研發團隊會針對現有量子科技之瓶頸，投入研發，希望開發出台灣獨到量子科技軟硬體產業之關鍵核心技術力，並繼而介接到產業。

鴻海 量子電腦 中研院 經濟部 科技部

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