十銓推ARGB一體式水冷散熱系統 首創解決雙熱源

記憶體品牌暨模組廠十銓科技（4967）今（16）日表示，除帶給全球消費者完整的儲存方案，同時致力研發提供最佳散熱解決方案，在面對新一代更高速與更大功率的散熱需求之下，旗下電競品牌T-FORCE將推出業界首創，全球首款同時解決CPU及SSD雙熱源的ARGB一體式水冷散熱系統。

十銓指出，T-FORCE SIREN系列所推出的雙熱源ARGB一體式水冷系統，除支援多款Intel及AMD腳位外，亦相容於最新LGA 1700 及 AM5腳位，並專為M.2 SSD主流2280尺寸規格所精心設計的水冷頭，完美適配玩家多種硬體組合。

據悉，T-FORCE SIREN系列的一體式水冷系統，讓玩家透過簡易的組裝方式，即可同時輕鬆解決CPU及SSD的散熱問題，使CPU及SSD在高效運作下穩定運行並延長使用壽命，雙冷頭的ARGB設計可展現炫彩魔幻光影，讓玩家盡情打造流光溢彩的璀璨機箱世界。

十銓強調，面對個人電腦零組件的作業溫度逐漸提升，公司洞察先機並以強大技術實力提供各式散熱方案，除具備多款T-FORCE專利SSD散熱片之外，也針對CPU開發SIREN GD240E AIO ARGB一體式水冷，更率先布局新世代Gen5 PCIe SSD的散熱方案，未來將會持續為全球消費者帶來多樣化的散熱產品，提供穩定高效的使用體驗。