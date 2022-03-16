宇瞻發表工業級PCIe Gen4 x4 SSD固態硬碟
工控記憶體模組大廠宇瞻(8271)今（16）日發表工業級PCIe Gen4 x4 SSD，採用最新BiCS5 112層3D NAND快閃記憶體堆疊技術，以更具優勢的單位成本打造超高效能與可靠度，同時確保供貨穩定性；可為遠距醫療、智慧照護、智慧杆等新興5G應用，提供高速、低延遲、穩定的高清影像資料傳輸，加速接軌未來AI影像辨識、輔助診斷趨勢。
5G技術為智慧醫療所需的連結性與即時互動奠定良好基礎。根據MarketsandMarkets《5G in Healthcare Market》研究報告預估，2026年全球5G醫療照顧市場規模，將從2021年的2.15億美元成長至36.67億美元，年複合成長率達76.3%。主要受到應用如遠距醫療、機器人輔助手術、遠端即時監控病患的5G穿戴式裝置的需求成長驅動。
後疫情時代，為了降低醫療行為中的接觸風險，醫療照護需求與模式的改變有關。在此過程中，即時、高畫質、高解析度的影像資料存取扮演了相當關鍵的角色。
與前一代PCIe Gen3介面相比，宇瞻 PCIe Gen4 x4 SSD提供雙倍頻寬與資料傳輸速率，耗能也大幅降低。也藉由CoreGlacier散熱技術改善高速過熱降速問題；更以端對端資料保護（End-to-End Data Protection）與DataDefender技術，於電源異常時提升資料完整度。
此外，針對醫療儲存資料的特殊性，宇瞻研發Signed Firmware韌體保護技術，搭配AES 256位元硬體加密設計，能有效避免病患的隱私資料與病情紀錄，暴露於外部不當存取的威脅中。
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