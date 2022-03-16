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華邦電推出超低功耗產品 提供高儲存容量

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體廠華邦電（2344）今（16）日表示，推出全新超低功耗64Mb 1.2V SPI NOR Flash最新1.2V SpiFlash產品W25Q64NE，提供高儲存容量，可滿足TWS耳機和健身手環等新一代無線消費性電子設備的記憶體需求。

華邦電指出，全新SpiFlashreg產品W25Q64NE，首次將1.2V SPI NOR Flash容量擴展至64Mb，可提供更多儲存容量並減少設備的運行功耗，充分滿足新一代智慧穿戴裝置和移動設備的記憶體需求。

華邦電強調，公司是第一家推出1.2V SPI NOR Flash的快閃記憶體製造商，該產品工作電壓的擴展範圍是1.14V-1.6V，可相容單節AA型鹼性電池的輸出電壓；此次將產品容量提升至64Mb，1.2V NOR Flash系列產品可滿足智慧裝置對儲存空間的更高要求。

目前，此新型W25Q64NE產品已提供樣品，同時提供符合行業標準封裝的USON8-3x4和WLCSP小尺寸封裝型式。

華邦電進一步說，移動設備和穿戴裝置的總功耗有99%都是在運行模式中產生，與1.8V SpiFlash產品相比，該1.2V SPI NOR Flash可將Flash本身的運行功耗減少三分之一，因此，使用1.2V NOR Flash可幫助電池容量較小的裝置，像是TWS耳機與健身手環大幅延長產品續航時間。

華邦電表示，如今，電池續航時間已經成為影響消費者購買TWS耳機和智慧手錶等新產品的關鍵因素，而華邦新型W25Q64NE快閃記憶體正是這些設備製造商的理想選擇，可助力提高終端產品競爭力。

Flash 華邦電 穿戴裝置

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