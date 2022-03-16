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劉揚偉：鴻海有信心在印度建立半導體供應鏈

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉今（16）日表示，鴻海對晶圓廠布局非常有興趣。路透社
鴻海董事長劉揚偉今（16）日表示，鴻海對晶圓廠布局非常有興趣。路透社

針對鴻海（2317）攜手Vedanta集團在印度設立半導體廠，但是印度缺乏半導體供應鏈？鴻海董事長劉揚偉今（16）日表示，鴻海對晶圓廠布局非常有興趣，包括夏普有8吋廠，台灣買下旺宏（2337）6吋廠，並專攻SiC，而且三、四年前就有規劃12吋廠，目標是生產功率（Power） 射頻（RF）與CIS相關產品。

劉揚偉說，鴻海在半導體的技術與人才都有合作夥伴，都有策略支撐，例如印度當地的合作夥伴Vedanta的經營績效非常好，可以協助我們在基礎設施與法規的建置，並對當地人力需求，與政府溝通，都有實力。

他說，印度缺乏半導體供應鏈是現況，但是整個產業在印度的未來發展，不會限制我們決策。鴻海過去很多廠區的供應鏈，都是與當地政府及合作廠商一起完成，我們非常有經驗，供應鏈建置是我們優勢之一。加上鴻海半導體供應鏈完成，從設備、晶圓廠、封測廠，到IC設計與服務，相當完整，我們有經驗也有信心。

他強調，其在電動車（EV）方面，未來的出貨限制將會是因為半導體方面的供應限制，未來有半導體，就可以掌握EV的生產規模與效能，提供當地穩定半導體供應。

半導體 鴻海 印度

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