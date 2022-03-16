鴻海設置提名委員會 強化董事選任機制

為強化董事之選任機制，建構多元化及專業化的董事成員，鴻海（2317） 今（16）日董事會通過設立提名委員會，並推舉董事長劉揚偉、獨立董事王國城、獨立董事龔國權擔任委員。未來委員會將協助董事會強化管理機制，並健全公司治理結構，為公司永續發展奠定基礎。

鴻海科技集團致力於落實「永續經營＝EPS+ESG」理念，除了提升本業獲利之外，近年來也在董事長劉揚偉親自帶領CSR委員會下，積極推動ESG。在公司治理方面，鴻海以「鴻傳永續 海納治理」作為策略，期望透過創新治理，深化夥伴關係永續共好，也要經由誠信經營廉潔文化，構建良善公司治理環境。目標是攜手供應鏈，共同響應ESG，最終成為世界主要企業永續指數成分股。

鴻海在推動公司治理之際，高度關注接軌公司治理的國際趨勢，陸續將永續精神融入企業營運中，因此主動設置提名委員會，穩健落實ESG發展，朝全面永續管理體系邁進，並希望提升公司治理評鑑成效，建立良好的公司治理與誠信經營文化，有效保障各利害關係人的權益，展現企業價值。

本次新設提名委員會是由董事會推舉三名董事組成，並有超過半數由獨立董事參與，各自具有經營管理，營運製造、工程技術、財務會計、金融投資、品牌通路與行銷等多元化專業能力與經驗，未來主要職責如下：

1.提名與審查公司董事候選人資格。2.建構董事會所屬各功能性委員會之組織架構，並審議功能性委員會組織規程之訂定及修正。3.審議董事會運作相關規章之訂定及修正。4.審議本公司之公司治理實務守則。5.其他董事會指示提名委員會辦理之事項。

提名委員會將協助推動公司治理實務等事項，秉持營運透明、注重股東權益、建構健全有效率之董事會，完善公司治理的基礎，充分發揮董事會職能。