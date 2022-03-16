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劉揚偉談電動車：鴻海擁四大利基 不怕競爭對手

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海造車的know how是time to market與time to cost，而且要有建立平台的能力，才能time to market。圖為鴻海電動車Model E。歐新社
鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海造車的know how是time to market與time to cost，而且要有建立平台的能力，才能time to market。圖為鴻海電動車Model E。歐新社

鴻海（2317）今（16）日舉行線上法說會，針對鴻海組裝電動車（EV）的know how，以及競爭對手也跟進切入電動車？鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海造車的know how是time to market與time to cost，而且要有建立平台的能力，才能time to market。

在time to cost方面，他說，一是速度，二是模組化，也就是模組可以再利用，使得成本降得更低，為何會成立MIH電動車聯盟，目前MIH有2200家會員，並持續增加中，大家對MIH是有期望的，希望平台做出來，大家都能使用，使用共同平台，電動車推出市場的速度就可以加快，過去開發新車需要四年，現在可以縮短到兩年。

另外，透過MIH模組化，標準化的產品，可以達到time to cost，這對傳統車廠是非常大挑戰。至於同業要進入電動車，他說，這與他們想像的不一樣，進入電動車領域，包括規模技術資金都非常龐大，不是有政府的支持就可以進入，鴻海非常有信心。鴻海還有一個創新的BOL營運模式，已經可以看到，相關國家陸續都有與鴻海合作，

他強調，BOL、軟硬體能力、垂直整合與MIH開放系統，都是鴻海的競爭優勢，競爭對手沒有這麼完整的能力，競爭對手也小看了電動車需要具備的規模與能力。

鴻海 電動車

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