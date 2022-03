劉揚偉談電動車：鴻海擁四大利基 不怕競爭對手

鴻海(2317)今(16)日舉行線上法說會,針對鴻海組裝電動車(EV)的know how,以及競爭對手也跟進切入電動車?鴻海董事長劉揚偉表示,鴻海造車的know how是time to market與time to cost,而且要有建立平台的能力,才能time to market。

在time to cost方面,他說,一是速度,二是模組化,也就是模組可以再利用,使得成本降得更低,為何會成立MIH電動車聯盟,目前MIH有2200家會員,並持續增加中,大家對MIH是有期望的,希望平台做出來,大家都能使用,使用共同平台,電動車推出市場的速度就可以加快,過去開發新車需要四年,現在可以縮短到兩年。

另外,透過MIH模組化,標準化的產品,可以達到time to cost,這對傳統車廠是非常大挑戰。至於同業要進入電動車,他說,這與他們想像的不一樣,進入電動車領域,包括規模技術資金都非常龐大,不是有政府的支持就可以進入,鴻海非常有信心。鴻海還有一個創新的BOL營運模式,已經可以看到,相關國家陸續都有與鴻海合作,

他強調,BOL、軟硬體能力、垂直整合與MIH開放系統,都是鴻海的競爭優勢,競爭對手沒有這麼完整的能力,競爭對手也小看了電動車需要具備的規模與能力。