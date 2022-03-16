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劉揚偉談電動車：鴻海擁四大利基 不怕競爭對手
鴻海（2317）今（16）日舉行線上法說會，針對鴻海組裝電動車（EV）的know how，以及競爭對手也跟進切入電動車？鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海造車的know how是time to market與time to cost，而且要有建立平台的能力，才能time to market。
在time to cost方面，他說，一是速度，二是模組化，也就是模組可以再利用，使得成本降得更低，為何會成立MIH電動車聯盟，目前MIH有2200家會員，並持續增加中，大家對MIH是有期望的，希望平台做出來，大家都能使用，使用共同平台，電動車推出市場的速度就可以加快，過去開發新車需要四年，現在可以縮短到兩年。
另外，透過MIH模組化，標準化的產品，可以達到time to cost，這對傳統車廠是非常大挑戰。至於同業要進入電動車，他說，這與他們想像的不一樣，進入電動車領域，包括規模技術資金都非常龐大，不是有政府的支持就可以進入，鴻海非常有信心。鴻海還有一個創新的BOL營運模式，已經可以看到，相關國家陸續都有與鴻海合作，
他強調，BOL、軟硬體能力、垂直整合與MIH開放系統，都是鴻海的競爭優勢，競爭對手沒有這麼完整的能力，競爭對手也小看了電動車需要具備的規模與能力。
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