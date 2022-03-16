元太科技簽署《氣候宣言》 致力2040年淨零碳排目標

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（16）日宣布，成為台灣首家簽署《氣候宣言》（The Climate Pledge，TCP）的企業，同時已加入SBTi科學基礎減量目標倡議，致力實踐2040年淨零碳排目標。

《氣候宣言》是由亞馬遜（Amazon）號召成立，推動參與企業組織承諾於2040年達到淨零碳（Net Zero Carbon）。元太科技於2021年12月即宣布將於2040年達成淨零碳排（Net Zero Carbon Emissions）目標，預計於2022年底將使用10%再生能源，達到RE10階段性目標，並將成為首家達成RE 10的顯示器業者。

《氣候宣言》於2019年成立，截至2022年3月14日為止，全球共有300家企業簽署《氣候宣言》，並承諾定期測量與報告溫室氣體排放量、減碳、以及碳抵消等行動，以達成於2040年實踐淨零碳排目標。《氣候宣言》提供企業／組織成為參與落實轉型行動的成員，保護全球經濟受到因氣候變遷相關風險所破壞。

此外，元太科技更宣布已加入「科學基礎減量目標倡議」（Science Based Targets Initiative，SBTi）。SBTi由碳揭露專案（CDP）、聯合國全球盟約（United Nation Global Compact，UNGC）、世界資源研究所（World Resources Institute，WRI）與世界自然基金會（WWF）共同發起。SBTi將氣候科學連結減碳與淨零碳排目標進行定義與推廣，提供技術與專家等資源協助企業將其減碳目標與氣候科學結合，並依公司制定的減碳目標進行獨立的評估與驗證。

多年來，元太科技持續落實淨零碳排行動，並運用具備永續發展特性的電子紙技術，協助減緩氣候變遷衝擊。為達到2040年淨零碳排目標，元太科技承諾三大階段性減碳目標，預計於2025年使用40%再生能源以達到RE40；2030年完成100%再生能源使用，達到RE 100目標，並於2040年實踐淨零碳排的願景。

低耗電、對雙眼友善的E Ink電子紙顯示器適合做為多元應用領域的顯示介面。如在消費性電子紙與智慧教育領域，電子紙應用於電子書閱讀器與電子紙筆記本等裝置，因其具備與紙張相同的閱讀與書寫體驗，加上低耗電電子紙可讓連網的電子裝置具有更長的電池續航力。而物聯網裝置上，電子紙將低耗電顯示器導入於多元的應用，無論是智慧零售中，可重複使用的電子貨架標籤，或是在智慧交通領域，結合電子紙打造不使用市電，而以太陽能板與蓄電池供電的電子紙公車站牌，即時顯示到站資訊。

超低耗能的電子紙已被視為綠色產品，元太科技也持續努力在營運與製造的過程中，降低對於環境的衝擊。同時，元太科技供應全球具影響力的知名品牌與製造商電子紙產品，這些品牌和製造商採用電子紙改善客戶體驗並實現節能物聯網應用，以此擴大對環境永續的影響力。